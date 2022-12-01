腹部持續悶痛2週！超音波驚見「多一個腎」　醫揭：是大腸癌

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錢政弘在臉書粉專《錢政弘 胃腸肝膽科醫師》發文提到，該名女患者在過去2週持續感覺右下腹悶痛，且彎腰時下腹有點卡卡的，而錢政弘替她觸診後，發現右下腹按壓時較僵硬，懷疑盲腸出問題，但女患者只有輕微壓痛，沒有發燒或畏寒，不像急性的闌尾炎的表現，加上最近女患者的排便狀況也很正常，讓他一時無法確定病因。
錢政弘表示，隔天進行腹部超音波檢查時，發現女患者的右下腹有一個不尋常的構造，疑似多了一個大約5公分的腎臟，且位置正是患者壓痛的地方，讓他頓時感覺不妙，直言「這是偽腎臟（pseudokidney sign)，通常不是發生腸套疊就是大腸癌」，隨後錢政弘替女患者做大腸鏡檢查，驚見盲腸裡有一個環形生長的腫瘤，切片後證實是大腸癌。
▲ 錢政弘曬出超音波照片，右圖箭頭處是患者的右側腎臟，左圖箭頭則是「偽腎臟」。
錢政弘指出，盲腸是大腸的起點，也是大腸的一部分，盲腸癌佔大腸癌的9%，此處因為糞便還沒有形成，所以長腫瘤並不會影響排便，也不會有血便的症狀，直到腫瘤太大，造成腸阻塞或合併急性闌尾炎才會被發現。
錢政弘強調，大腸癌常見的4大症狀，包括排便習慣改變、血便、貧血和腹痛，但這名女患者的盲腸癌症狀僅是「輕微右下腹痛」，並非典型症狀，因此女患者沒有及時意識到自己的身體出了大問題。錢政弘也提醒，若要清楚檢查盲腸，建議在做大腸鏡檢查前攝取低渣飲食和清腸，若腸子沒有清乾淨，很容易因為糞便覆蓋而無法檢查清楚盲腸的狀況。
本文經胃腸肝膽科醫師錢政弘臉書粉專《錢政弘 胃腸肝膽科醫師》授權報導
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