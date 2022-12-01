鹹食不一定無糖！營養師揭「隱藏版含糖食物」　香腸、滷味都上榜了

我是廣告 請繼續往下閱讀
余朱清在臉書粉專《余朱青 營養師》發文指出，幾乎所有食物都有糖，像是水果有果糖、牛奶有天然的乳糖，就連玉米、地瓜等澱粉類也含有糖，而含糖量的多寡會影響食物的GI值，意味著含糖量越高，越容易引起血糖波動，所以盡量不要攝取太多精緻糖。
余朱清提到，根據世界衛生組織建議，最好每日總糖量不超過總熱量的百分之十，若以一個一天要攝取2000大卡的成年人為例，百分之十的熱量就是200大卡，換算成糖量就是50公克的糖。
▲ 一圖看懂「隱藏版含糖食物」。
余朱清提醒，可以從日常生活開始減少糖攝取、減少喝手搖飲、少吃含糖的精緻甜點，也要多留意「隱藏版糖陷阱」食物，其中很多食物看似沒加糖，實際上在製作過程中卻加入了不少糖，像是甜不辣、魚丸、香腸、肉羹、麵線、潤餅、滷肉、滷豬腳 、紅燒、蜜汁等，都要有節制的攝取。
另外，新鮮現打果汁容易讓人覺得是天然無加工，但新鮮水果打成一杯果汁的糖含量，很可能超過一天建議的2份水果攝取量，而平時常用到的醬料，像是醬油膏、番茄醬、味醂也都有加糖，因此建議在吃甜食或大餐前，應多加留意，以免攝取過量精緻糖。
本文經營養師余朱清臉書粉專《余朱青 營養師》授權報導
延伸閱讀
肥胖人士要當心！加拿大研究：「減肥手術」可誘發癲癇症風險飆升近五成
小孩「吃玉米拉玉米」大人便便藏碎渣 營養師解憂：1 招可改善 5警訊宜就醫