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咬合不正成因多！2歲後戒掉「4習慣」　長大免辛苦矯正

咬合不正成因多！2歲後戒掉「4習慣」　長大免辛苦矯正
咬合不正成因多！2歲後戒掉「4習慣」　長大免辛苦矯正

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咬合不正的成因非常多，而嚴重暴牙、牙齒前凸等状况，恐導致咀嚼困難、影響發音的正確性及顏面左右不對稱。對此，新竹品味診所牙醫師黃文龍指出，2歲後應戒掉咬奶嘴、吸手指、單邊咀嚼、咬下嘴唇這4個不良習慣，才能及早預防咬合不正。

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▲ 牙齒咬合不正是小朋友常有的問題。

黃文龍在臉書粉專《微笑工程師 黃文龍牙醫師｜桃園新竹齒雕植牙假牙專業牙科》發文表示，牙齒咬合不正是小朋友常有的問題，除了基因會影響，也跟小朋友的生活習慣有關，建議在2歲後把握黃金期改善不良習慣，以有效減少咬合不正，避免小朋友長大後辛苦戴牙套矯正。

圖／翻攝自 臉書／微笑工程師 黃文龍牙醫師｜桃園新竹齒雕植牙假牙專業牙科
圖／翻攝自 臉書／微笑工程師 黃文龍牙醫師｜桃園新竹齒雕植牙假牙專業牙科
▲ 黃文龍建議，2歲後把握黃金期改善4個不良習慣。

黃文龍提到，「咬奶嘴」時舌頭會向前伸，造成牙齒朝前方傾斜，而「吸手指」可能是脫離奶嘴的戒斷症狀，都會引起咬合不正、暴牙等問題，若觀察到小朋友2歲後還要咬奶嘴、吸手指，就應該用正面鼓勵的方式幫助戒除。

黃文龍也警告，長期「單邊咀嚼」會因為施力不平衡，造成疼痛及咬合錯位，如果注意到小朋友習慣只用單側吃東西，不妨給牙醫檢查是否另一側有蛀牙或發炎。另外，習慣性「咬下嘴唇」，會讓下排牙齒對上排牙齒造成往外的推力，不僅會形成暴牙，還會影響臉型。

本文經新竹品味診所牙醫師黃文龍臉書粉專《微笑工程師 黃文龍牙醫師｜桃園新竹齒雕植牙假牙專業牙科》授權報導

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