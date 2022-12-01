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【2022醫療科技展】開啟再生醫學新紀元　臺中榮總細胞治療夯

【2022醫療科技展】開啟再生醫學新紀元　臺中榮總細胞治療夯
【2022醫療科技展】開啟再生醫學新紀元　臺中榮總細胞治療夯

健康醫療網

臺中榮總於今年邁向40周年的里程碑，此次台灣醫療科技展，以「臺中榮總 立足臺灣 引領世界」為主題，展現卓越醫療照護成果。

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臺中榮總於今年2月成立「細胞治療及再生醫學中心」，集結數十位不同領域專家，致力發展幹細胞及抗癌免疫細胞療法，聚焦在急，重，難，罕疾病的應用，同時與日本、美國多所大學合作多項臨床試驗，全力以赴做國內再生醫學的先行者，讓「罕病不再沒希望，癌症不再是絕症！」。

除了再生醫療，臺中榮總展區展出項目也包括

【介入性心導管】

心臟內超音波免開刀免全身麻醉修補心房破洞、免開刀治療早產兒開放性動脈導管、無導線心律調節器、複雜性冠狀動脈鈣化斑塊鑽石研磨介入性治療、經下腔靜脈置換主動脈瓣膜、及無輻射心導管電燒手術治療心房顫動。

【尖端醫療】

雷納生機械手臂精確完成脊椎手術，風險性低、恢復快。

【智慧醫療】

建置全國最大及最完整之遠距醫療中心及重症資料庫，以精準預測各種疾病。人工智慧精準勾畫放射治療部位，減少不必要之輻射劑量。

【精準醫學】

建構完整的六大臨床資料庫。台灣精準醫療計劃收案冠全國，透過次世代基因定序，精準診斷並治療病人。

臺中榮總全力發展頂尖醫療新技術，串連生技與醫藥產業，開創國內及國際嶄新的醫療模式。

本次醫療科技展期間，同時舉辦「2022細胞治療與精準醫學國際高峰會議」，邀請來自德國CAR-T治療自體免疫疾病權威醫師，也是新英格蘭醫學雜誌第一作者Dimitrios Mougiakakos教授、及國內外一流的專家學者，現場講解最新的發展趨勢及應用。（詳細資料如附表）

2022細胞治療與精準醫學國際高峰會
2022細胞治療與精準醫學國際高峰會
（資料來源：台中榮總）



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56012

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