2022年美國心臟學會更新心衰治療指引　為惡化患者提供更好治療

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五名患者中將有一名患者於兩年內因心衰竭惡化死亡心衰竭惡化是一種代償事件，患者會需要進入醫院進行靜脈輸注利尿劑治療或住院治療，並可能會導致病程持續惡化，據統計，五名患者中會有一名患者在心衰竭惡化事件後兩年內死亡。
2022年八月底的歐洲心臟學會報告也強調，及早檢測和優化心衰竭治療是預防心衰竭惡化事件並預防患者住院的主要關鍵。此外，應提高患者、照顧者以及醫療團隊的意識，以辨別可能代表心衰竭惡化的臨床症狀與徵兆，並採取適當行動以防止住院的發生，例如：合適的醫療介入和將指引導向藥物(Guideline Directed Medical Therapy)治療調整至最佳。
台北榮總心臟內科宋思賢教授提到：「心衰竭治療的主要優先事項就是避免住院，若惡化事件一旦發生，我們更應要竭盡我們手中治療選項來幫助病患。當然也需要病患以及照顧者的相互配合，提升治療遵從性」 而根據多年的經驗，心衰治療團隊需要制定出有效的治療計畫方能確保更有效率的照護。由於心衰竭的再住院率很高。目前，許多患者沒有良好的疾病意識或妥善的持續追蹤，這也是我們現今在臨床上所發現明顯的結構性障礙。
心衰竭惡化照護受挑戰 團隊治療成關鍵所在多元的心衰照護團隊不只可改善患者的預後，還有他們的生活品質。台北榮總心臟內科宋思賢教授提到說：「我們可看到心衰治療團隊逐步改善過去臨床上與患者及家屬在溝通與認知上的落差，心衰團隊正在將過去的防守型治療，慢慢轉為預防與照護管理，成為患者治療和衛教的主要窗口。」
根據健保資料，台灣心衰病患高達二十幾萬人，每年心衰住院人數高達八萬人，雖然近幾年心衰竭治療藥物方面有大幅進展，但如何確保每位患者都能得到他們應得的照護才是至關重要的一步。」 宋思賢教授補充，目前有許多新機轉心衰藥物的發展，讓心臟科醫師能有更多武器來幫助不同疾病進程的心衰竭病患，透過判讀病患各項檢驗數值，調整現行心衰藥物，能夠讓心臟科醫師精準判斷加強治療的最佳時機與手段，從而幫助病患降低心衰竭造成的生活品質下降以及心衰死亡風險。
心衰竭惡化小百科：
- 近70%的心衰竭患者會住院是因心衰竭惡化造成，這會影響生活品質並導致更高的死亡風險
- 早期發現和改善治療可預防心衰竭惡化事件
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55998
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