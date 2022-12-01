阿嬤手路台菜品牌插旗竹北　瞄準青年族群家庭客

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主打年輕族群、年輕家庭，強調小而美，小而巧匯聚美食歡樂聚會和娛樂休閒沉浸式體驗的「享平方Shown Square」，共有600個汽車停車位，269個機車位，是竹北巿具停車優勢的全新商場。
「真珠竹北店」入駐2樓，占地102坪，座位數共98個，室裝風格明亮輕巧，大門旁的紅藍霓虹燈真珠店名閃閃迎賓、充滿台式氣口的招呼語「入來坐」地標接待入坐、「清明/潤餅」、「春分/莧菜」、「立秋/南瓜」、「大暑/鳳梨」等的中國老祖先智慧的24節氣燈箱牆，圖文並茂，襯著「呷魚呷肉也得菜尬」「呷乾淨才袂嫁貓翁」等閩南語諺語和插畫，在真珠呷飯，不只是吃好料，還有懷舊歡樂的逗陣趣味。
歡慶正式營運，特推竹北店限定雙優惠，31日前，到竹北店用餐者姓名內有同音「真ㄓㄣ 珠ㄓㄨ 」任一字者，內用滿2,000元出示證件，送價值520元的奶油軟殼蟹乙份。另外在2023年1月19日前，到竹北店用餐於「fb/ig公開打卡/Google評論5顆星」擇一，就送經典冷飲3選1。
歲末年終又到了吃尾牙的時節，品牌表示，山珍海味澎湃台菜，蠔汁滷鮑魚、鹽焗雙醬雞、百香糖醋雞丁、五柳枝鱸魚、十八香沙茶牛肉、蒜香鹽酥蝦、海陸三拼等都是最佳歡聚台式好味，10人以上同行，用餐7日前完成預定享早鳥95折優惠，消費滿6,000元抽金珠扭蛋乙次，最大獎還可抽中5,000元抵用券。