痛批陳吉仲「只會大撒幣」　國民黨團籲：不要戀棧職位

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曾銘宗指出，根據審計部決算報告認定農委會重大缺失報告顯示，一、經比對民國108至110年度間全國地籍資料，農業天災現金救助清冊，發現核定救助2464件，受災面積1096.32公頃，救助金額6033萬餘元，但是真正權狀面積是772.95公頃。
二、經對比109及110年度休耕給付清冊，該2年度申領休耕補助土地，重複申領同期農業災害現金救助之面積，分別計51.91公頃及1,178.05公頃，金額187萬餘元及2920萬餘元。簡言之，已經休耕的土地，居然還能請領農業災害現金救助。三、發現申請救助案件範圍內疑有夾雜農路、水塘、空地、農舍等建物者既52,157件，未依規定覆實予以扣除等情事。
此外，根據農委會111年政策行銷費用執行情形表，截至今年11月底，已經執行經費高達1.2億元，其中三立電視台承包金額為2,887萬元、民視電視台為3,603萬元，兩者相加佔農委會政策行銷費用54%，顯見陳吉仲不僅大撒幣、亂撒幣，還撒給特定媒體，國民黨團給予最嚴厲譴責。
國民黨團副書記長謝衣鳯指出，國民黨團持續追蹤國內蛋價高居不下的問題，根據主計總處資料顯示，17項重要民生物資，在今年前10月價格年增率漲幅高達4.76%，其中雞蛋價格年增率為31.66%，排名第一；陳吉仲曾說雞蛋在3月以後就沒有再從日本進口，但根據財政部關務署資料顯示，3月份以後，仍舊持續從日本進口雞蛋，進口月份分別為4月、8月、9月和10月。
謝衣鳳強調，陳吉仲日前在立法院經濟委員會答詢時說，「農委會只管雞蛋供應數量，不管雞蛋價格」。不過，根據行政院物價穩定小組運作機制，農委員除了監測米、肉類、水產品、蛋、水果、生乳等農產品及農業生產資材等價格，還要研擬並執行穩定物價的相關措施，包括糧食及肥料因應對策等。
謝衣鳳質疑，陳吉仲在今年6月中國大陸禁止台灣石斑魚進口後，宣示要讓國中小班班有石斑可吃，每班可以吃4次，政策絕對會執行到位。國民黨團請教陳吉仲，來不及長大的石斑魚，是要如何貫徹所宣示的政策？陳吉仲除了政策宣示之外，執行政策的細膩度，到底有沒有完整規劃？養殖戶是否能夠達到產銷平衡？達到消費端能夠接受的價格？
國民黨立委廖婉汝表示，台灣號稱農業大國，精緻性農業和計劃型農業在農委會的政策中完全看不到。農業政策最簡單的產銷問題，產銷就是內外銷調節，一旦外銷出問題，就會影響內銷，調節可利用冷鏈和加工增加產值，增加價格穩定性。這些都是非常基礎的農業政策，但只見農委會到處亂撒幣，只有補助、去化和要求國軍、國營事業單位消化。
廖婉汝指出，農委會還要求各縣市地區的農會，協助銷售過剩的農產品，銷售成績將列入考績，讓農會擔心受怕、苦不堪言。簡單的說，農委會的農業政策毫無章法，只剩下大撒幣一招。廖婉汝進一步指出，農產品外銷只有貿易商得利，政府給予貿易商各項補助，例如運費補助；向農民收購農產品還可以殺價。農民面對肥料、飼料飛漲的壓力，現在連農藥都在漲價，增加農民支出成本，農委會完全沒有任何實質長遠協助農民的政策，只剩下補助、撒幣和大內宣功能。
國民黨立委賴士葆直言，陳吉仲根本就是外行的農業專家，遇到農產品產銷問題，只有101招「大撒幣」、「全民吃」，再加上政治操作。今年6月中國大陸禁止進口台灣石斑魚後，宣示國中小班班有石斑吃，到11月底，還有很多學校沒吃到，陳吉仲說「魚還沒長大」，但事實上是，石斑魚銷到香港去了。
賴士葆提到，根據海關資料統計，7月份石斑魚銷售香港有80多萬元美金、8月200多萬美金、9月130多萬美金、10月150多萬元美金，除了陳吉仲稱魚還沒長大之外，一大部分都銷售到香港，這個部分農委會不是狀況外，就是不願讓國人知道真相。
賴士葆認為，除石斑魚問題，陳吉仲對於鳳梨銷往日本沾沾自喜。近日投書日媒，感謝日本踴躍購買台灣鳳梨，去年一年就採購了「以往20年的總量」，但是國人不知道的是，陳吉仲主委是賤賣台灣鳳梨，運費補貼每公斤8元、外銷加棧板作業費每公斤補貼2元、產銷履歷分級包裝補貼，外銷業者每公斤2元，供貨農民團體3元。簡言之，補貼一堆名目，貼錢賣給日本。