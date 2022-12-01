今起戶外免戴口罩！路上「僅5%沒戴」　王必勝分析3原因

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、自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時、直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動的正式拍攝或進行時、於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合、外出有飲食需求得免戴口罩，或於指揮中心或主管機關指定之室內場所或活動，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。
由於今日是戶外免戴口罩政策實施首日，王必勝在疫情記者會說，他中午和醫療應變組副組長羅一鈞都有出去觀察，大部分的人在外都還是有戴上口罩，大概只有5%的人沒有戴口罩，羅一鈞則認為約有10％人沒戴。
王必勝說，大部分人沒戴口罩，可能是因為疫情三年下來戴口罩已經成為習慣，還有人說沒戴口罩好像沒穿衣服，這需要時間；第二是今天的氣溫較低，有保暖與防範呼吸道傳染病的效果，讓大家願意戴，第三是穿脫頻繁的問題，而他也強調「口罩政策還是會依據疫情狀況調整」。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。