特企／《白夜極光》1.5週年慶　即將開啟全新玩法！

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在眾多玩家的喜愛與支持下，《白夜極光》即將迎來1.5週年，並於12月15日至1月12日開放1.5週年慶的限時活動，在阿斯特拉大陸展開的劇情，圍繞著導航員們喜愛的偶像發展故事，導航員將陪伴並參與其中；同時，遊戲也將開放全新的偶像養成玩法，在新版本中，導航員將扮演新光靈的經紀人，帶領著光靈進行偶像訓練，提升偶像能力，展開偶像活動，不斷累積粉絲，讓光靈能成功站上演唱會的舞台；此外，還將有限定角色登場，以及多套全新時裝和受歡迎的復刻時裝即將上架；另外官方也為1.5週年籌備的特別短篇小動畫，這次將帶來怎麼樣的故事？請導航員們耐心期待！
1.5週年偶像舞台票選即將揭曉 KOL直播預備開跑
為了感謝導航員對於日前舉辦的《白夜極光》人氣偶像票選活動的支持，官方向全服玩家發放了白夜幣、光珀、充能盒以及巨像傢俱「應援燈牌」，而本次票選結果也將在12月14日的生放送上進行公布，前5名的人氣光靈將可獲得1.5週年偶像舞台的演出機會！
另外，《白夜極光》也將於12月22日起，邀請知名KOL懶貓、小熊、阿法參與「白夜金牌偶像經紀人」系列直播活動，看看誰的偶像團體最合你心意！此外，《白夜極光》也參與了Game Star 遊戲之星2022票選活動，於12月13日起，只要參與線上投票就有機會獲得遊戲周邊獎勵，各位導航員千萬不要錯過！想瞭解更多《白夜極光》相關資訊，請密切關注官方粉絲團！