特企／《天龍八部2》入圍Google Play年度榜單！跨服開戰

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營運團隊於今宣佈《天龍八部2》手遊榮譽入圍Google Play 2022年度最佳劇情遊戲，除了感謝Google Play的肯定，也謝謝所有玩家一直以來對《天龍八部2》手遊的支持與喜愛。為此，營運團隊想與玩家們一同歡慶此盛事，即日起將全服發送500綁元，邀玩家共享喜悅！
跨服對決 江湖制霸 6V6「拭劍天下」熱血開打！
武林高手們期待已久的6V6「拭劍天下」第一季賽季於今重磅展開！拭劍天下以四周為一個賽季，乃跨服對決戰場，玩家與隊友們首先將進入排位賽，每個隊伍最多可有兩位同門派的隊員。賽季最後一週賽事的最終排名將成為該賽季排位賽排名，玩家將依據此排名獲得特殊的賽季虛寶獎勵並晉級決賽，與來自江湖中的玩家們一爭高下，爭奪冠軍殊榮，成為真正的跨服王者！決賽前八名隊伍將可獲得專屬稱號，最終冠軍隊伍更可獲得優雅坐騎“ 鯤遊雲須”！
「華山論劍」巔峰對決 最強門派誰與爭鋒
「華山論劍」乃江湖中各門派十分關注的賽事。一開始採同門派1V1對抗戰，排名前32位玩家將可進入下一階段賽事繼續廝殺！最終勝出為門派第一名，並代表自身門派進入決賽，與其他門派高手過招，為師門爭光！勝出的前三名玩家可獲得專屬稱號，而最終脫穎而出的玩家將可獲得限時專屬坐騎-“崇雲瑞獸”。不僅如此，與第一名同門派的弟子們也同樣能獲得門派專屬坐騎，一同分享勝利的喜悅！江湖中的各門派已蓄勢待發，準備爭奪最強門派的榮耀！
全新「一品堂」副本正式開啟
「一品堂」在原著中是西夏皇族招募武士的神秘組織，背後有著西夏軍隊的勢力支持。一品堂匯集了來自武林的菁英，組織實力不容小覷。而這個經典的神秘組織將化身為《天龍八部2》手遊中的全新副本，玩家將在副本中對戰來自一品堂的三位高手首領：努兒海、赫連鐵樹及一品堂堂主-李秋水。玩家與隊友們必須隨時保持最高警戒，互相配合，齊心協力依序擊退三位武功高強的首領方可獲得勝利！
立即登錄送「江湖有你禮包」 加碼送總價值超過萬元新台幣MyCard點數獎勵！
為歡慶拭劍天下熱血開戰，營運團隊準備多項大禮送給玩家。即日起，玩家只需到活動網頁參加活動，即可獲得“江湖有你禮包”。同時只要猜對所在伺服器冠軍的玩家，更有機會獲得總價值超過萬元新台幣的MyCard點數及其他豐富虛寶獎勵。現在就把握機會，趕快參加相關活動吧！
活動網頁：https://www.tianlong2m.com/event/TLBB012.html