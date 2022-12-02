特企／天涯明月刀全新改版「且渡桃源」　一圓豪宅少俠夢

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先前俠客島一戰後，島上的建築皆無一倖免的被摧毀殆盡而成一片荒蕪。青龍會的沈王爺與天峰盟的唐大俠聞訊後，便引薦了大宋工部郎中「柳一城」，針對少俠的安身立命之所進行討論。柳郎中深感少俠對於江湖的貢獻與道義之大，故特批桃源地界將作為少俠新的居所，並在沈王爺與唐大俠的援助下重新開始修築少俠的全新宅邸！
家園系統大升級後的別業系統，玩家們可以在76級後就能參與地皮競標，總共十處各具特色的景致供玩家們選擇要落成豪宅的地方，只不過每個角色只允許擁有最多一塊的地皮，但可和志同道合的朋友們一同建設里弄，只要大家在別業中購買了相鄰的地皮便可共同建造包含了公共空間的大型社區，看玩家們是要共存共榮還是要一枝獨秀，記得在競標前都要先有個結論就行！
除了先前家園中的風水系統外，本次也引進了別業系統來讓整個宅邸的擺飾與物件有了更多的互動表現，讓豪宅的景緻以及與家具的互動更具豐富度，更自由360度的擺設無限制，同時若社區活躍度高還能解鎖更便民的社區NPC，更能讓人在自己的宅邸與鄰里中流連忘返，同時亦可解鎖苗圃與茶話會系統，用自己種植的水果與朋友們來場詩詞交流，取得茶話會的額外獎勵！其他像是天氣系統、自定義拍攝像機等內容就待玩家們挖掘更多的樂趣！
新主線、新話本 還有全新幫派戰
那個拆了少俠家的賊人們竟然擄走了嬤嬤！在看似安穩的江湖中卻有著不尋常的波瀾，究竟俠客島上有著什麼樣的秘密，劍中之秘又為何需要專屬密室進行研究，全新的主線上正有著邪惡蠢蠢欲動著。然而本次的全新話本挑戰將迎來東瀛的浪客藤原安聖及霧隱雷藏，他們挾著神祕的扶桑武學踏上中原的意義為何，少俠們不妨一同前往浪客營一探究竟！最後就是全新的幫派戰「北漠玄甲府」，十二樓五城最後的秘密也將隨著其他機關的現世而浮上檯面。玩家們也將參與天刀中最激烈的幫派攻城戰役，體驗「霄雲梯」、「霹靂車」、「鎮甲軍大砲」等攻守城器械的激烈交火！
武器淬醒、染色 以及更多的全新玩法
淬醒你的鎮派武器吧！霸體時間與天焰之灼的技能皆將強化外，還有那酷酷的外觀特效都在催促著你淬醒武器！除了武器特效強化的淬醒外，染色系統也更加強化了。現在起能染色的區域更多元，玩家將可依照自己的創意與巧思染出更獨一無二的色彩配置，努力成為江湖中最奪目耀眼的存在吧！全新玩法則包含了可以挑戰少俠強弱能力的「天波府」試煉，以及輪流扮演公孫劍以一檔四的「玄機戰場」挑戰，與提供少俠能力能夠嶄新提升的全新心法-洞見系統，三大新玩法等著玩家一一體驗。
又是一個改版回鍋的好時機
配合本次「且渡桃源」大改版，為了能夠讓玩家擁有更多的資源興建自己的豪宅外，也提供了更多的活動讓玩家回歸時能夠快速追上老手的進度！像是最簡單的每日簽到活動，固定出席能夠領取到基礎獎勵外，還能夠藉由參加包含了話本、家園等改版內容而得到福利券去兌換像是外觀、配飾及心法或洗鍊等有助於戰力提升的超大好禮！同時間還能參加呼朋喚友重回江湖活動，讓提昇等級後的獎勵更加豐厚，想回鍋又想住新房子就趁現在！想知道更多關於今年天涯明月刀遊戲活動內容或最新改版嗎？還請玩家持續鎖定官方粉絲團及官方網站消息，讓NEXON TAIWAN在2021繼續創造更無與倫比的武俠感動。