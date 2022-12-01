PLG／鋼鐵人城市主題周　邀奧運金牌國手王齊麟獻唱開球

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此次城市主題周從場外到場內如同嘉年華一般有滿滿的攤位及活動，鳳山體育館外大廣場「艷陽大道」將設有南部在地美食餐車市集，滿足進場球迷的味蕾，也將設立「Ｃ位」表演區域，歡迎在地街頭藝人及才華洋溢的雄親們報名，於場外進行精彩演出！
場內迴廊擁有滿滿高雄元素的闖關活動，設有高雄行政區地圖拼圖競賽、高雄城市意象視覺拍照打卡背板及「You Know Kaohsiung? You Know Steelers?」高雄地理知識大會考，闖關成功的球迷就有機會獲得鋼鐵人主視覺、鋼鐵女人雅典娜視覺海報、球員親簽城市版球衣拍立得及全新城市版球衣鑰匙圈，歡迎所有球迷朋友賽前一同闖關共樂。
本周「South Strong Steelers城市主題週」12/3週六開場活動邀請到奧運羽球金牌國手「王齊麟」與音樂祭女王「DJ圓圓」一同帶來兩人新單曲合唱演出，中場則有17直播人氣主播「卓穎Zoey」上場獻聲，她本身是知名啦啦隊「Luxy Girls」成員，當天表演也將帶來5位隊員助陣，炒熱現場氣氛！12/4週日賽前將由高雄知名兒童舞團「飛天小蘋果」帶來精彩的開場演出。
為回饋高雄在地球迷的支持，此次主題周，只要憑身分證證明戶籍為高雄者，現場購票享有9折優惠，「South Strong Steelers」城市主題週歡迎雄親們一起進場為高雄17直播鋼鐵人加油！