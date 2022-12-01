漫遊「18號公路」 熱蘭遮失智協會18周年慈善音樂會

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大台南熱蘭遮失智症協會理事長白明奇表示，18號公路西起嘉義太保，東至塔塔加直達玉山，被譽為台灣最美的公路。此次音樂會以18號公路為名，意味著內容豐富性，精彩可期。表演陣容有2012 年金曲獎及 13 項鋼琴大賽的得主，曾被德國阿爾高日報讚譽為充滿技巧且深具音樂性的響宴，有著精細的表情與音樂素養的鋼琴家：盧易之，他將帶來由一連串台灣民謠改編的作品。擁有「台灣最美的歌聲－排灣好聲音」－希望兒童合唱團，將用現代合唱來呈現原住民傳統古調，排灣族的孩子們位聽眾帶來純真的好聲音。由推出「聽見文學 看見音樂」的小提琴家陳鈺雯小、林子平、中提琴家姜宜君與大提琴家高炳坤所組成之南台灣室內樂協會，也將演奏優美的西方樂曲。致力於用音樂宣傳失智症、撫慰失智症病人與家屬、療癒眾人之心的「山嵐合唱團」，將由音樂總監林淑錦帶領團員共譜一場漫遊18號公路的音樂饗宴，讓愛樂者享受一場美好的心靈盛宴。
白明奇同時也是成大失智症中心與成大失智共同照護中心主任兼成大醫學院老年所所長，他呼籲面對失智症要「積極迎戰」，推出口號「3動2高‧遠離失智」，3動，頭腦要動、休閒活動、有氧運動，2高，高度學習、高抗氧化。提醒民眾面對失智症預防勝於治療，並抱持正面迎戰的態度。也希望藉由這場音樂會，讓台南市民、失智者、家屬、身心障礙者及年長者能獲得心靈上的撫慰與幸福感，引發民眾對失智者、家屬、身心障礙者及年長者之弱勢關懷與支持，建構友善社會環境，提升人民素養。關懷失智，從你我做起；預防失智，從現在開始。