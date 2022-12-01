正統鹿耳門聖母廟安座41周年慶典 循古禮祈求國泰民安
正統鹿耳門聖母廟定於12月1日舉行安座41週年慶祝大典，循古禮進行天上聖母祭儀，儀式莊嚴隆重，來自全省各地數千名交陪廟宇代表全到場共襄盛舉。台南市長黃偉哲及民政局長姜淋煌也到場致意，晚間席開600桌，並施放煙火秀，熱鬧非凡。
記者林怡孜/台南報導
正統鹿耳門聖母廟於民國76年首次辦理天上聖母祭典儀式示範觀摩會，深獲好評，之後每年便在安座大典期間舉辦祭儀至今，已成為傳統。今日祭儀在悠揚祥和的國樂演奏聲中，由聖母廟主委王增榮主祭，台南市議會議長郭信良及各方賢達，依循古禮向媽祖行上香、獻花、獻茶、獻果、獻壽桃、獻壽麵、獻妝品及獻財帛，行三跪九叩首大禮、恭讀祝文、恭化財帛。各友廟代表則在聖母殿外觀禮，祭儀莊嚴肅穆，祈求風調雨順、國泰民安。
正統鹿耳門聖母廟主委王增榮表示，今天是農曆十一月初八，為媽祖第3次重建滿41周年，感謝四方信眾大德前來參與這次的活動。聖母廟除了提供信眾的心靈依託外，也朝休閒、文化、觀光、慈善、旅遊5大面向來推廣，尤其是疫情逐漸趨緩，民眾可以出外踏青、賞景。聖母廟還種有上百株黃花風鈴木、花旗木、九重葛、阿勃勒、紫藤花等花卉，美不勝收，另外闢有烤肉區及露營區，歡迎民眾前來走訪遊玩，共沐聖恩。