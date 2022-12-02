牛俊強參加尼斯錄像藝術節 錄像裝置展現生活共感與神性
駐法國代表處台灣文化中心自去年起與尼斯錄像協會（OVNi）合作，邀請台灣藝術家參與尼斯錄像藝術節（le Festival Objectif Vidéo Nice），繼旅法藝術家林其蔚參展後，今年邀請第17屆「台新藝術獎」入圍的藝術家牛俊強，以1件錄像作品及2件攝影創作參與本屆尼斯錄像藝術節「旅館系列」活動，展期自今（2）日至4日。
記者李琦瑋／台北報導
文化部指出，牛俊強本次主要的展出作品〈彰顯〉為三頻道錄像裝置，以俄羅斯導演塔可夫斯基（Andrei Tarkovski）的電影〈鄉愁〉的片段出發，透過一名催眠師對著燭火口述該電影片尾的聲音，讓觀者聆聽催眠內容，畫面則呈現燭火閃爍的影像，藉此討論內在意識影像與外部影像的對應。
文化部說，〈彰顯〉的創作概念來自藝術家生活的共感經驗和信仰中的神性經驗，辯證視覺如何作為一種存在的形式；2件攝影作品則為藝術家近年的創作計畫「邊界」系列，關注宗教信仰與疾病之間的關係。
文化部指出，牛俊強任教於實踐大學媒體傳達設計學系，並積極從事當代藝術創作，作品以「視覺作為一種存在的形式」出發，延伸至時空向度，包含不可見的關係連結、個人至群體的生命意識，並以不同形式的創作，呈現細膩而宏觀的提問。他擅長運用錄像畫面與展場空間做互補敘事，同時也擅長平面複合媒材與立體裝置。
巴文中心表示，尼斯錄像藝術節自2015年起每年11月至12月於尼斯市區舉辦，並以「城市系列」及「旅館系列」兩種形態呈現活動，每年邀請南法當地及國際錄像藝術家共同參與活動，已成為尼斯重要的城市文化活動。