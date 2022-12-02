去馬來西亞有福了！廉航重啟直飛「票價免3千」限3天開搶
又有直飛航班回來了！廉價航空AirAsia旗下長程運輸「AirAsia X」睽違3年終於重啟台北-吉隆坡航班，台灣旅客可以不受限制的去馬來西亞大啖美食了。同時，AirAsia為歡慶21周年慶，即日起到12/4推出吉隆坡單程未稅2630元優惠，該優惠方案可購買明年3/1到2024年3/30長達12個月區間的機票，心動的朋友還不快搶起來！
記者汪睿琦/綜合報導
AirAsia時隔三年重啟台北-吉隆坡航班，重新連結起台馬兩地觀光橋梁。疫後重啟班機D7 372晚上 6 點從吉隆坡國際機場 (klia2) 起飛，並於當天晚上22:50降落在台北桃園機場，回程航班於淩晨12:05從台北起飛，於今天淩晨4:50降落在吉隆坡。
AirAsia指出，自從疫情趨近穩定各國陸續解封後，AirAsia在東亞地區快速擴張，在推出吉隆坡飛往東京航班以及增加吉隆坡-首爾航班頻率後，終於在12月開始恢復每週三次台北-吉隆的航班。此外上個月馬來西亞亞航（AK）已重啟高雄至吉隆坡的服務，並將於本月開通台北-沙巴的航線，此外菲律賓亞航（Z2）本月也將有從台北飛往馬尼拉的航班。
另外，除了台灣直飛吉隆坡之外，此外為了讓台灣旅客可以從吉隆坡銜接到其他東南亞旅遊地旅行，蘭卡威、檳城、登嘉樓等馬來西亞國內航線，目前推出單程未稅最低 21馬幣價格；長途目的地如從吉隆坡飛往墨爾本、柏斯、雪梨、奧克蘭，則特價單程未稅399 馬幣起，若選擇豪華平躺座位最低單程未稅1,499 馬幣起。