降低農藥殘留風險　農委會採5大措施

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今陳駿季說明，農委會農糧署每年成立計畫，辦理田間及集貨場農作物農藥殘留監測作業，做好源頭管制，109年上市前農產品抽驗2萬2164件，合格率94.7%以上、110年抽驗2萬645件，合格率96.6%以上、111年截至11月抽驗1萬9328件，合格率96.3%以上。
進一步依作物類別細分，陳駿季以111年為例，蔬菜抽驗8667件，合格率96.3%、水果抽驗4506件，合格率97.9%、雜糧及其他類抽驗671件，合格率98.1%、茶葉及米類抽驗5484件，合格率98.8%。
陳駿季提到，農委會推動產銷履歷、有機農產品驗證及推動學校午餐採用國產可溯源農產品，提供消費者安心安全農產品選擇，截至今年11月底，已通過農糧產品產銷履歷驗證面積7萬7973公頃、有機驗證面積1萬3452公頃、友善環境耕作登錄面積5767公頃。
根據農委會統計，109年至111年11月產銷履歷驗證產品監測合格率均達98.8%以上、有機農產品監測(含進口)合格率達99%以上、校園午餐食材監測111年截至11月合格率提升至97.2%。
陳駿季指出，藥毒所研發質譜快速篩檢技術自108年推廣應用，已有9處區域檢驗中心及6處果菜市場可針對田間農作物收穫前及拍賣前預先進行檢驗，輔導通路業者自主管理，以避免不合格農產品上市。
為了降低農藥風險，陳駿季分享，農委會採行五大措施，包含建立質譜快檢監測網、推動農藥購買實名制、作物有害生物綜合管理(IPM)、鼓勵使用低風險植物保護資材及推動植物醫師制度等。
陳駿季也說，透過農藥購買實名制、農藥分級管理等各項措施，已有效降低農民用藥及消費者食安的風險，並持續透過檢驗技術的精進與效率的提升，以及檢驗量能的擴大，強化對農民的輔導量能，確保消費者享用安全安心的農產品。