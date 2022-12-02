挺中壯世代接班！蔡其昌：民進黨必須更溫暖謙卑

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選後他持續勤跑基層，今（2日）上午參加弘光科大校慶活動受訪時表示，選舉期間都是候選人和黨講給選民聽，現在換他和黨來傾聽、謙卑反省，找出民進黨在全台灣慘敗的原因，提供給新內閣做參考。透過每次選舉與傾聽，做出調整改變，是最正面的事。國民黨成為地方執政最大黨，也要面對相同檢驗，大家都希望台灣更好、人民更好。
目前問卷已回收3千多份，蔡其昌初步統整後表示，面對這次政治海嘯，民進黨必須更有同理心、更謙卑面對。很多政策與議題透過行政部門的說法與解釋，變成邏輯性的理所當然，卻少了體諒的角度。他舉疫情為例，台灣受害人數比他國少確實是政績，但「人民需要更多的同理心，冰冷數字對實質受害者的意義並不大，為政者應該給予更多的溫暖、體會辛苦國人的感受」。經濟也是一樣，整體數字雖亮麗，但很多產業並非受益者，應該在資源分配上多做努力。
對於內閣改組與黨主席改選，蔡其昌表示認同蔡英文「希望中壯世代承擔起國家重責大任」的說法。他認為民進黨展現深刻反省、真正進入下一個階段的具體方式，就是青壯世代接班，他強調，黨內不乏優秀人才，「由一個新的團隊面對新的挑戰、展現新的樣貌，在適當位置替國家服務、為人民解決更多的事情，這就是重新出發。」