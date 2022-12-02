挺9月巨肚上節目！網友嗆「很缺錢嗎」 女星火大反擊了
34歲蔡允潔（蔡小潔）5月嫁給小2歲男助理Fraser，懷孕9個月的她，預計明年1月初卸貨。蔡允潔即使將要臨盆，仍挺著大肚子上節目賺奶粉錢，怎料，竟遭無良酸民狠嗆「有這麼缺錢嗎」、「狗男女」，對此，她親自發聲反擊。
娛樂中心／綜合報導
蔡允潔昨（1日）在臉書PO出多張留言截圖，一名帳號沒有頭相的網友開批：「請問您有這麼缺錢嗎？一定要挺著大肚子拋頭露面上節目嗎？」蔡允潔看到後回覆：「大肚子怎麼了？我很開心啊！」並在配文氣憤寫下：「請問我有沒有錢跟你有什麼關係？真的管好自己說話的藝術！（拋頭露面）怎麼了？我到生產前都努力工作！我需要覺得驕傲！而不是可恥！」
甚至還有網友以簡體字留下惡毒的言論，「狗男女懷孕大肚子生出來了肯定是狗的孩子，賤骨頭就是賤骨頭，名副其實的淫賊！」蔡允潔回對方：「你想要被告嗎？注意你的措辭！」她還透露：「還有一個說我太重會死在手術檯上！太氣直接刪除封鎖！」
貼文曝光後，網友紛紛安慰蔡允潔，「講這些話的人真的是會下地獄，有夠無聊、你辛苦了」、「別理他，做自己喜歡的事最快樂」、「小潔，不要理會那種人，加油，妳是很棒的孕媽咪」、「不去理會有點難，不過妳做得到的，他們這些人只會讓人發火，生氣過頭小心動了胎氣，加油喔」、「懷孕的人、莫生氣！放鬆心情嘍」！（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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