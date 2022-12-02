工研院呼籲建立可信任AI生態系　盼產業成為護國高山

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他表示，數位科技的重大變革是AI技術的發展，其中在結合大數據、物聯網、AR、VR等應用上，科技的整合帶來龐大的綜效，因此利用AI科技，達到數位韌性以及綠色永續成為非常重要的機會。
余孝先回顧工研院在2015年時，注意到人工智慧科技將有一波新進展，在重新聚焦到AI之際，總結出3個願景。首先，第一個願景「產業AI化」，也就是將各式各樣的AI科技導入產業，提升產業競爭力。
第二個願景「AI產業化」，當有更多的產業開始導入、使用AI，對AI的需求進而上升，將促使AI成為一個「產業」。這些年來，大家已經而瘦能祥產業AI化或AI產業化，兩者甚至已經有良好的發展。
隨著上述兩願景逐漸實現後，第三個願景「AI平民化」也成為下一階的機會，其中，AI平民化有兩個思維，第一，起初只有大企業能夠投資較多的能量來導入新興科技，因此AI一開始僅存在於大企業中，但是隨著時間演進，中小企業也應獲益於AI，更不用說是以中小企業作為主要經濟體系的台灣。
第二，AI不必僅局限在「企業拿來提升競爭力」的用途上，更重要的是一般人都能直接或間接獲益於AI，某種角度等同於「AI Everywhere」。
然而，在AI應用廣泛中，也同樣伴隨著風險，余孝先舉例，在有汽車之前，人們以腳踏車代步，腳踏車的效能較低、能載的東西較少、移動較慢，但基本上發生車禍時，影響不大。
當汽車問世、普及後，所有的效能一併提升，但當發生意外時，產生的破壞力也較大，所以所有的汽車產業都必須予以規範，駕駛也應遵守交通規則，並定期保養、維修汽車。
「所有的規範都是為了放大新科技的正面效果，縮小潛在的負面影響，對AI來說其實也是一樣的道理」，余孝先表示，如今在一些AI運用較廣的地方，已經開始有誤用的情形，有些甚至是「刻意濫用」，拿AI違法犯紀，「像是Deep Fake（深度偽造）就是如此。」
他強調，AI必須適當予以輔導及管制，讓AI在發揮效果的同時，也能夠藉由管制來獲取信賴，成為「可信任的AI」，當對AI產生越多的信任，普及的速度也會越快，非常好的循環。
對於如何創造可信任AI的生態系成為這個時代極其重要的課題，余孝先盼在若干年之後，台灣不是只有半導體能夠成為令人尊敬的護國神山，AI也能成為值得肯定的護國高山。