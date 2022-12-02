最美童星「酒駕肇逃」一手好牌玩完！經紀公司：不再續約
有「最美童星」之稱的22歲韓國女星金賽綸，2010年因演出電影《大叔》爆紅，還獲得韓國電影獎的最佳新人獎，前途無量。豈料今年5月酒駕撞到變電箱後肇事逃逸，重創演藝事業，親手毀掉前程；後來在反省期間又與好友相約喝酒慶生，再度引起爭議。對此，替她發道歉聲明的經紀公司也不忍了，昨（1）日傳出雙方合約到期不再續約，決定終止合作關係。
娛樂中心／綜合報導
根據韓媒報導，金賽綸與所屬經紀公司「Gold Medalist」合約已快到期，經雙方討論後決定不再續約。經紀公司受訪時也證實此消息，表示金賽綸發生酒駕事件以後，雙方都已經盡了最大努力給予補償，目前則是處於收尾階段，經討論後決定不再續約。
事實上，金賽綸在今年5月18日上午8點於首爾酒駕撞到變電箱後肇事逃逸，當時還拒絕警方酒測，堅持要到醫院抽血檢驗，豈料結果出爐，酒精濃度竟高達0.2％，符合南韓法律「吊銷駕照」標準的2.5倍。因撞到變電箱，使附近店家停電無法營業，經紀公司當時也帶著她拜訪店家並向其道歉、賠償損失，她也遭到代言廠商大動作切割、遭劇組換角，一副好牌打得稀爛，演藝事業可說是幾乎全毀。
在7月31日生日當天，仍處於「反省期間」，她卻找好友舉辦生日派對，甚至在邀請函上寫著「準備物：身體和酒」，再度引起爭議。且因為酒駕事故，她也被爆出賠光積蓄，只能在咖啡廳短期打工，如今離開咖啡廳，經紀公司也不再與她續約，想再重返演藝圈的機會相當渺茫，未來動向也引起討論。（編輯：郭佩蓉）