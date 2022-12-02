娃友瘋了 POP MART快閃南紡購物中心 限量玩偶光速售罄
▲台南南紡店占地逾40坪，整體店面設計以透明、金屬材質為主要元素，結合未來感與工業風（圖／泡泡瑪特台灣提供）
記者林怡孜/台南報導
2022-12-02 15:49:29
潮流文化娛樂品牌POP MART泡泡瑪特自今年9月登台以來，位於台北新光三越A11的首間實體店吸引許多「娃友」前往朝聖掃貨，不斷有網友敲碗希望其他縣市也能設立店點。為達成粉絲心願，POP MART一口氣於5大城市推出聖誕快閃店，台南南紡購物中心店今(2)日開幕，限量發售曾掀起排隊熱潮的人氣商品「LABUBU 潛水員吊卡」，一早就有大量「娃友」排隊搶購。12/10高雄夢時代門市也即將開幕。
POP MART泡泡瑪特台灣表示，南紡店一早開幕即引來大批排隊人潮，超過百款可愛潮玩讓南部「娃友」不必再特地前往台北購物。南紡店占地逾40坪，面積為全台最大，超過台北新光三越A11店。整體店面設計以透明、金屬材質為主要元素，結合未來感與工業風，打造吸睛度破表的亮眼造型，成為南紡購物中心A1館1樓引人駐足的最新熱點。此次快閃為期32天，自即日起一路展至明年1/2，勢必吸引台南在地「娃友」前往朝聖，成為年末討論度最高的話題。 ▲MOLLY SPACE系列，太空人造型為藏家所珍藏（圖／記者林怡孜攝，2022,12,02） 為提供消費者最齊全的品項選擇，台南南紡店完整移植新光三越A11店的人氣品項，販售超過百種款式的商品，其中包含最受歡迎的MOLLY、古靈精怪的小怪獸LABUBU、暗黑奇幻風格的SKULLPANDA、可愛的小男孩DIMOO以及表情呆萌的PUCKY，各款超人氣系列在宛如潮流精品店的門市內一字排開，打造屬於「娃友」的購物天堂，預估開幕日可創造破百萬營業額。為歡慶台南南紡店開幕，泡泡瑪特地為南部「娃友」準備的人氣商品「LABUBU潛水員吊卡」，限量100隻開幕不到20分鐘即被搶購一空，可見泡泡魅力難以抵擋。 另為迎接聖誕節到來，台南南紡店自12/2至12/16祭出「聖誕好禮送」消費滿額贈禮活動，共有4款聖誕限定贈品，包含消費不限金額皆贈的「LABUBU聖誕果凍貼」，還有消費滿2個盲盒即贈的「SKULLPANDA聖誕賀卡」、滿3個盲盒贈送的「聖誕禮品袋」，以及消費金額滿1,299元可獲得的「聖誕透明掛球」，每款造型都相當可愛，充滿濃濃的節慶氣息，送禮收藏皆宜，不少娃友更表示自己是為此而來，希望藉由可愛的POP MART商品傳遞最溫暖的聖誕祝福給身邊的親友。 ▲MOLLY珍藏系列 1000%（圖／記者林怡孜攝，2022,12,02）