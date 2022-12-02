保瑞宣布授權學名藥合約展延3個月　到期後不續約

保瑞藥業（6472）今（2）日宣布，Twi US（美國安成）透過美國HBT Labs Inc.公司，取得經銷美國原廠（Celgene）轉移性乳癌、非小細胞肺癌、轉移性胰腺癌授權學名藥，原合約期限至12月31日到期，經洽談後，合約延長至2023年3月31日。
記者許若茵／台北報導
今保瑞表示，Twi US（美國安成）透過美國HBT Labs Inc.公司，取得經銷美國原廠（Celgene）Paclitaxel PB Particles Injectable Susp. 100mg/Vial授權學名藥，Paclitaxel適應症為轉移性乳癌、非小細胞肺癌、轉移性胰腺癌。
保瑞指出，由於2023年預期有其他競爭者加入，故當初購買安成所做的營運評估與支付價金中，並未包括Paclitaxel 2023年的營收價值。今年9月完成正式併購後，保瑞也積極與原廠洽談後續合作事宜，但由於最終結果未能符合保瑞期待，因此雙方協議於合約到期後不再續約，以降低庫存風險。然因原廠後續作業不及，故與保瑞協調合約展延3個月。
保瑞評估，Paclitaxel經銷合約於2023年3月31日中止後，每月營收估計減少約新台幣5億元，但每月稅後淨利估計僅減少該營收4%，約新台幣2000萬元。合約終止後，預期約可增加營運資金新台幣16億元，在資金運用效率提高下，保瑞將用於CDMO的新訂單、新客戶以及治療胃食道逆流的Dexilant學名藥銷售上，藉此提升營運效能，維持營運表現持續成長。