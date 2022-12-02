國泰世華銀行落實「永續」精神　連續5年號召淨灘護海洋

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讓環境保護理念從小紮根
國泰世華銀行鼓勵同仁身體力行愛地球，不僅舉辦活動，也讓參與的員工能獲志工假一天。同時，為深耕環境保護觀念、強化活動教育意義，也鼓勵同仁帶孩子們參與，並建議隨身攜帶環保餐具及環保袋，讓活動不只有教育功能，也能拉近親子間的關係，為孩子帶來難忘的體驗。多次參與淨灘活動的詹姓同仁表示，孩子去年參加後深受啟發，回家會主動擔任「環保小尖兵」，一直提醒長輩們要少用免洗餐具，也不時詢問何時能再參與淨灘活動。
該活動也呼應國際淨灘行動International Coastal Cleanup (ICC)的海洋環境保護計畫，以淨灘行動記錄表統計拾獲的垃圾種類及數量，上傳至雲端供專家學者進行淨灘監測分析。國泰世華銀行表示，盼透過淨灘活動為環境保護盡一份心力。
實地走訪環教場域
為讓參與者對環境生態有進一步認識，淨灘活動後，國泰世華銀行也安排環教人員，帶領參與者走訪生態園區。北部場參訪關渡自然公園，該公園不僅是候鳥的休息站或渡冬地，亦是在地鳥類的居所，生態系多樣；南部場則由台糖高雄花卉農園中心出發，乘坐五分小火車沿路欣賞沿途植栽與生態美景，前往高雄橋頭糖廠，欣賞百年歷史的日式廠區的同時，也有林地、草皮及生態池等豐富的自然生態。親子們透過導覽了解台灣的生態永續經營模式，深具生態教育與文化傳承的意義。
國泰世華節能減碳不遺餘力
國泰金融集團在今年4月正式成為台灣金融業首家RE100會員，承諾2050年全球營運據點100%再生能源使用，並提交具體排放減碳目標，於9月通過科學基礎減碳目標倡議組織(SBTi)審查，展現邁向淨零碳排之決心，身為集團一員的國泰世華銀行，緊跟集團方針，在綠色營運上不只號召員工攜手淨灘，亦積極從各式面向實踐節能減碳，包括引進智慧能源管理系統、更換節能設備、持續推動產品服務數位化、執行綠色採購等措施，2021年在全台所有營運據點中所產生的二氧化碳，較前一年節約764公噸CO2e，減碳比例約3%。
國泰世華銀行表示，本行會持續推動環境友善策略，在實踐綠色營運的同時，也在海內外推動各項綠色金融服務，盼與合作夥伴一起為永續環境而努力，留給下一代更乾淨、美好的生活環境。