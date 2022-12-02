嬰兒車遭公車門夾壞！女痛訴還沒上車就關門：反覆夾3次
新北市一位25歲莊姓女子，於上（11）月29號下午2點28分，於三重區重新路5段搭乘三重客運，推著嬰兒車上車時，嬰兒車尚未完全進入公車，司機就關門導致嬰兒車被夾住，莊女呼喊被夾到，司機卻仍反覆關門，讓嬰兒車左前輪被夾到變形，毀損無法轉動。事後莊女與三重客運和司機協調未果，憤而向司機提出毀損及公共危險告訴，全案訊後依法函送新北地檢署偵辦。
編輯中心/綜合報導
據了解，當時莊女推著嬰兒車，車上坐著她未滿一歲的寶寶，在三重要搭公車。不料踏上三重客運時，嬰兒車尚未完全進入公車內，李姓司機就關門，導致嬰兒車被車門夾住。莊女與其他乘客呼喊提醒，司機卻仍反覆關門3次，導致嬰兒車毀損。
事後莊女與司機調解，但莊女表示司機沒有道歉也沒有任何說明，莊女要求賠償嬰兒車與道歉，但司機拒絕，而三重客運也沒有積極處理，讓莊女求償無門。莊女不滿強調，寶寶當時人就在嬰兒車上，幸好沒有被車門夾到，但萬一寶寶手腳伸出嬰兒車外，後果不堪設想，莊女於是憤而對司機李男提告。
警方表示，本案已依法製作雙方當事人筆錄，莊女對李男提出毀損及公共危險告訴，全案訊後函送新北地檢署偵辦。另外新北市交通局也表示，若查證司機關門有所疏失，未待乘客確實上車就關門，也將對此依法裁罰。（編輯：倪浩軒）