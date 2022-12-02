別急找擋箭牌！黃國書喊話王鴻薇：要參選就勇於承擔責難

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無端被當成擋箭牌的黃國書忍了一整天，晚間在臉書發出聲明，他表示國民黨為求勝選，提名實力最強的王鴻薇本無可厚非，但王鴻薇剛當選議員尚未就職，就要跨區參選立委，當然得接受選民的質疑，他說：「我當年一樣被批得體無完膚，決定參選就要承擔責難，無須拿黃國書當擋箭牌。」
黃國書說，2014年他競選中西區市議員連任，選市長的林佳龍在選前一週辭去立委，確定必須補選後，自己用盡所有方式包括簡訊、宣傳車、徒步拜票，籲請支持者不要投票給他、改投新人江肇國。事後江肇國開出2萬0,843的最高票，自己吊車尾以1萬4,729選上，從此中西區3席議員，民進黨從1席增為2席至今。
黃國書說，自己的立委選區涵蓋中西區、東南區兩個議員選區，因此當選立委並未跨區背離選民，而是擴大了服務的範疇，與王鴻薇原是松山、信義區議員，現在選中山、北松山區立委並不一樣。且當時是在議員宣誓就職後，才登記參與立委補選，他說：「如果我已成為立委候選人，之後又去議會宣誓就職，選民必然質疑怎麼兩個職務都要？道理也很難説得通。」
但他也強調，即便當時努力向選民說明，但「批評責罵的聲浪仍排山倒海而來、萬箭穿心」。黃國書奉勸王鴻薇，決定參選就誠懇面對各種正當性的質疑，無須迴避、更不用找別人案例當擋箭牌。沒有之前的捨，就不會有後來的得，選民最終會做正確的判斷。