敖犬遭爆「與棒棒堂不合」？王子留言揭內幕：看照片就知
現年40歲的男星敖犬（莊濠全），過去以偶像男團「Lollipop棒棒堂」紅遍台灣，近幾年也把事業重心從中國移回台灣，更加入《全明星運動會》第四季引發熱議。近日，敖犬就PO出當年棒棒堂的團體照慶祝16周年，結果意外被王子爆出不合內幕。
娛樂中心/綜合報導
敖犬昨（2）日在IG上PO出當年的團體花絮照，慶祝棒棒堂16周年快樂。可以看到6人當中，只有小煜形象崩壞，剛好被捕捉到眨眼瞬間，像是沒睡醒一樣，另外身高較矮小的阿緯，則踩著木製增高墊，還特別被圈上紅圈。
照片曝光後，就釣出王子（邱勝翊）偷偷留言爆料，「看照片就知道你不合的是阿緯跟小煜！」敖犬則回覆，「要這樣說，為了po這張，我自己也是翻了白眼」；此外，也有粉絲敲碗，「敖犬40了！可以合體了！」敖犬則親民回應，「好像沒有這個跡象」、「大概等到我60歲就會合體了。」
但大家還是非常期待，有朝一日棒棒糖的合體，紛紛在底下留言，「棒棒堂出道16週年大快樂！等你們合體演唱會！」、「哈哈哈不可能出賣阿緯吧！」、「另類的回憶都帥呆了」、「有想過小煜跟阿緯的感受嗎？哈哈16週年快樂」、「我快被小煜那臉笑死。」（編輯：詹鎰睿）