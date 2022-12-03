許效舜「無緣市長」仍想為故鄉奉獻 約謝國樑談基隆建設
藝人許效舜對京都懷著深厚情感，從2016年就開始擔任「京都府文化觀光大使」的他，今（3）日宣布續任。愛京都成痴的許效舜，表示去30幾次都還去不膩，而談到近來的選舉，他坦言之後也會約基隆市長當選人謝國樑吃飯，分享一些對故鄉建設的看法。
記者侯家瑜/台北報導
許效舜從可以開始出國旅遊後，第一選擇永遠都是京都，「我去過30幾次，根本去不膩，還曾一年去2次。」也透露明年3、4月會再去探訪。至於當初爲什麼沒有考慮在京都置產，他表示不容易，「外國人要買的話，要跟當地社區協調，如果人不在，物業管理公司還要幫忙看管。」形容那些置產的錢，住一輩子的旅館都花不完。許效舜也笑說沒有取日本妻子的原因，是擔心自己日文不夠好，雖然在京都幾乎都單身，但都沒有遇到。
日前選舉剛落幕，曾有意參選基隆市長、替故鄉奉獻的許效舜，談及這次的當選人謝國樑，透露2人認識多年，還曾主持過對方哥哥的婚禮，2家人感情匪淺，過陣子也會約謝國樑吃飯，分享自己對影視、觀光文化的一些建議，「希望基隆港可以有一些觀光船，讓在地人可以從東岸坐到西岸，活絡八斗子漁港和平島等等，讓基隆這麼好的天然港可以多方發展。」盼讓更多人可以在海上，用「以海看路」的視角，去發現基隆不一樣的美。