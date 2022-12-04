從球神變仇人！他揭「C羅與韓國結怨」始末：必須拿命踢

世足／梅西淘汰賽首進球！阿根廷超狂防守驚險挺進8強

▲阿根廷驚險擊敗澳大利亞挺進八強（圖／美聯社／達志影像）
▲阿根廷驚險擊敗澳大利亞挺進八強（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022卡達世界盃於今天正式展開16強淘汰賽，由C組出線的阿根廷對上D組的澳大利亞，本場比賽同時也是阿根廷頭號球星梅西(Lionel Messi)的生涯第1000場國家隊出賽，生涯還沒在淘汰賽進球過的他，在上半場踢進關鍵一球打破僵局，下半場再靠著年輕小將Julián Álvarez補進第二分，但澳大利亞在第77分鐘靠著一顆「烏龍球」追回一分，嚇的阿根廷一身冷汗，還好最後仍成功守住，終場阿根廷就以2比1擊敗澳大利亞，成功挺進八強。

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今天的比賽雙方一開始陷入僵局，加強防守的情況之下，兩隊都沒有有效攻勢，但阿根廷仍以強勢進攻，在持球時間上大幅領先澳大利亞，而在第34分鐘左右，因為澳大利亞的犯規，阿根廷獲得自由球的機會，由Messi操刀的自由球雖然一度被澳大利亞攔截，但最後仍被隊友搶回來，並傳給身在禁區的Messi，直接左腳射門，直直踢進球門左邊，踢進生涯在世界盃淘汰賽的首顆進球，同時也是生涯世界盃第9球、國家隊生涯第94顆進球。


澳洲門將Mathew Ryan在第57分鐘時，接獲隊友傳球，卻被兩位阿根廷球員包夾，球直接遭阿根廷的22歲前鋒Julián Álvarez抄走，輕鬆將球踢入球門，使得Álvarez連兩場比賽都有進球記錄，並幫助阿根廷取得2分的領先優勢。


但時間來到第77分鐘，澳洲後衛Craig Goodwin在禁區外的左腳長射，球卻意外碰到阿根廷隊的中場Enzo Fernández，直接滾進球門，後續紀錄組也將這顆進球記為Fernández的「烏龍球」，幫助澳洲追到僅差一分。


澳大利亞在第81分鐘攻勢再起，後衛Aziz Behich單人突破「一個過三個」，已經到球門前眼看準備追平，但是在射門前一刻，下半場才上場的阿根廷後衛Lisandro Martínez半路殺出，把球直接鏟出界外，毀掉澳大利亞的追平希望，也撲滅了他們的反撲氣燄，止步於16強。

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