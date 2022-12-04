北醫大首屆「全球校友日」　 邀5萬名校友回娘家

我是廣告 請繼續往下閱讀
為凝聚國內校友向心力，北醫大指出，從今（2022）年起，規劃未來每年的校慶週末定期舉行「全球校友日」，邀請每一位畢業校友重返母校，參加專屬北醫人的嘉年華會，利用此機會與畢業多年的老朋友敘舊，重拾校園的美好回憶。
第一屆「全球校友日」，北醫大特別安排首場「校園巡禮」，由北醫大校長林建煌帶隊，向校友會長、國外及傑出校友等20人介紹校園新貌，從百米大道廣場、教學大樓川堂、二字頭教室、田徑場、口腔廣場到吳興街260巷等特色校園景點，感受到與以往非常不同的北醫大校園，這也是北醫大過去一年多所推動的校園景觀總體規劃的具體成果。
值得一提的是，北醫大還特別準備了「美食地圖」，15家美食攤位，從學生最愛的家常菜簡餐店，到校友返校一定指名用餐的知名牛肉麵店，還有隱藏版、已結束營業的吳興街經典早餐店「濃泉」漢堡，以及校友懷念的「北醫蛋餅」，全都在「全球校友日」時復刻出爐，讓校友重溫在北醫求學時，記憶中的美食味道。
今（4）日上午，在北醫大的百米大道廣場，也舉辦「升旗典禮」，重現70-80年代學校升旗典禮的集體回憶，另外還有逾20攤的校友暨校友企業博覽會，也在北醫校園擺攤，提供就業機會及諮詢服務，包括南光化學、得立康、輻達、台灣牙易通、亞洲準譯、照互精準健康、圖爾思生技及奧迪北區公司等多家廠商，歡迎學生與校友公司互動聯繫。
昨日在校慶典禮上，北醫大也與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，共同簽署「大學永續發展倡議書」，承諾以健全大學治理、落實環境永續，發揮社會影響力等三大方針，推動校務治理，並宣誓2050年要達成校園碳中和的目標，致力於永續發展。