母怨「女兒初戀後變了」！狠斷生活費　逼拋3間房繼承權

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媽媽表示女兒在家就像大小姐，無須擔心家事、生活費和學費，僅有暑假時會為了累積社會經驗而出外打工，但自從與那名男生交往後，「原本一個優秀女孩，為何就因為交男友而完全變樣？」，不過她說明自己會尊重女兒的選擇，也會同意對方想搬出去住的意願，但相對的，她不會再負擔任何生活費，為女兒保的儲蓄險也會轉回自己名下，最後，女兒還要完全拋棄繼承她手上的3棟房子，並表示女兒若同意，將會約時間辦理以上事項。
呂秋遠接到這則訊息後，認為在協助處理法律問題之前，應該要聊聊女兒可能在想什麼，「嗯，其實她也沒想什麼，她就是在談戀愛而已」。她請該位媽媽遙想18歲時的自己是否曾做過一些現在看似荒唐的事，而母親這時能做的應是讓對方去闖闖看，「當她受傷的時候，你還是願意把家裡的大門打開、那盞燈點亮，等她回家，喝一碗溫暖的雞湯，不是嗎？」。此外，辦理保險相關事務無須到事務所辦理，但要求女兒放棄繼承的部分基本上是無效的，「因為你還沒過世，過世之前的拋棄繼承，任何律師都無法幫你」。
此外，呂秋遠還分享一則日本網友的故事，該人在高中過的非常抑鬱，甚至做出了輕生的行為，而在那個緊急的當下，其母現身並拿出一張「無論什麼願望都可以實現券」，而這是該網友幼稚園送給媽媽的禮物，「媽媽要他回來，A當下立刻打消念頭，從那天以後，再也沒想過要輕生」。呂秋遠最後表示「希望你能明白，什麼是控制，什麼是愛」。
網友回覆「最後一句好感人。是啊，每個人一直都在學習，什麼是控制、什麼是愛吧！其實很難分辨的」、「對於很容易親情勒索的家人真的很無奈，明明知道她是說氣話，但是裂痕真的會越來越大」、「永遠很兩難，要學、要學。今年我都七十了，媽媽還要我投票給誰...」。（編輯：李惠婷）