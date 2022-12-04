美股多頭領軍　台股叩關萬五、週線連五紅

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PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜指出，在投資氣氛好轉以及類股輪漲帶動下，台股本週不僅一度觸及萬五大關，電子、金融、傳產三大指數亦紛紛站回半年線之上，且帶動五日均線、月線向上穿越季線，技術面轉強；根據統計，加權指數11月大漲14.9%，電金傳三大指數同期分別上漲17.82%、11.08%、10.59%，由於近期至農曆春節前的財報干擾降低，且外資即將放耶誕節與新年長假，有利給予內資股、中小型族群接棒表現空間。
廖炳焜認為，目前台股這波多頭行情有望維持，可觀察以下幾點原因，首先美股持續強勢，道瓊指數率先站回年線位置，再來是技術線型已扭轉之前頹勢，第三為美國聯準會的態度轉為鴿派，加上巴菲特大舉買進晶圓龍頭大廠以及外資近期回補鮮明，顯示國際資金對於台海風險的擔憂降低。
短期而言，廖炳焜分析，供應鏈庫存問題已反映於前波股價回檔，而聯準會主席鮑威爾言論鷹中帶鴿，美元指數續弱、美債殖利率亦持續拉回，均有利於台股維持多頭氣勢，短線可觀察12月中美國將公布CPI及召開FOMC會議，屆時市場可能偏向觀望，一旦12月升息幅度及終端利率進一步確定之後，只要方向上符合市場預期，則有利於台股作夢及紅包行情延續至3月。
不過，廖炳焜提醒，由於台股這波彈幅已來到半年線之上，目前呈現高檔震盪，在短線漲幅已大的前提下，短期橫盤整理機率較大，甚至可能出現漲多回檔，但只要半年線帶量守穩有撐，震盪後有望見到指數續揚。在選股方面，眼見明年美國經濟衰退機率仍大，布局建議以業績成長、前景能見度高之產業為主為佳，包括供應鏈管理佳之企業、非蘋手機銷售成長題材、光學、伺服器、生技等。