韓國罷工延燒！首爾街頭湧5千人抗議 力挺卡車司機權益
韓國過去一週迎來數千名卡車司機罷工造成的經濟損失，儘管總統尹錫悅強制要求司機回到工作崗位下達開工令，但韓國工會成員們在昨（3）集結在韓國首爾街頭表達不滿，指責尹錫悅率領的保守內閣無視勞工惡劣的工作環境與薪資條件，超過5000名卡車司機參與罷工，而當局統計全國為此損失高達1.6兆韓元（約新台幣380億元）。
國際中心楊智傑／綜合報導
自上週起，數千名貨運司機與工會成員持續維持罷工，呼籲政府永久實施今年底到期的最低運費制度，然而在尹錫悅政府強制下達開工令與談判二度破裂過後，本週六超過5000名司機與勞工組織代表等，在韓國首都首爾進行大規模示威遊行，不過根據韓聯社報導，目前並無產生重大衝突或人員傷亡。
報導指出，這些罷工的貨車司機與工會成員以「關手機」的方式拒絕開工令送達，避免遭到法律制裁；韓國政府在罷工進入第六天起下達開工令，要求罷工的水泥業卡車司機重返工作崗位，這是韓國史上第一個發布命令逼迫罷工司機返回崗位的政府，不過目前尚未清楚有多少卡車司機按照命令返回工作崗位，
調查指出，開工令所涉的2500名水泥業貨車司機中，有14%（即350名）司機被政府認定參加這次的集體罷工行動，開工令規定若不遵守將面臨吊銷執照、3年監禁或最高3000萬韓元（約新台幣69萬元）罰款等處份，政府則稱下達開工令的原因在於「罷工正在擾亂國民經濟。」
今年底到期的「最低運費制度」目前僅適用於貨櫃和水泥業，但遊行人士指責尹錫悅率領的保守政府無視貨運司機的財務困難、燃料成本上漲、勞動條件惡劣等狀況，韓國貨運工會為爭取永久實施最低運費制度發起罷工，包含水泥、鋼鐵、汽車、石化等產業都受影響。