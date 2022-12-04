統一發票盃暨國民法官新制路跑 萬人齊響應熱情開跑

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司法院院長許宗力表示，推動國民法官制度，特別與統一發票盃路跑活動結合，希望民眾在響應公益的同時，能更加認識國民法官制度。明年1月1日起，只要是年滿23歲的國民，都有機會被抽選擔任國民法官，跟職業法官一起坐在法檯上，共同討論、一起決定重大刑事案件的判決。
今年路跑分為半馬組21公里、挑戰組12公里、休閒組3公里，其中休閒組也開放現場報名，參加者每人捐贈發票3張即可免費報名參加。活動現場國稅局、合庫金控及司法院等行政機關都有設置攤位，提供多項闖關遊戲、有獎徵答及行動支付結合雲端發票體驗，更精心安排舞台節目及抽獎活動，讓參與民眾滿載而歸。
因應電子化浪潮來襲，為了環境永續、減少紙張使用，台南市除了鼓勵民眾消費索取統一發票登錄抽獎外，也積極推動雲端發票載具。例如正在進行中的台南購物節，購物節期間民眾在台南旅遊消費登錄發票即可參加抽獎，如果設定手機條碼載具，購物取得的雲端發票將可自動匯入參加抽獎，節省一張張發票登錄時間，也減少索取紙本發票，節能減碳又便利。
今日募集發票將全數捐贈「社團法人台南市癲癇之友協會」、「社團法人台南市智障者福利家長協進會」、「社團法人台南市火炬勵進會」、「社團法人台灣黃絲帶愛網關懷協會」及其他各地等20個社福團體。