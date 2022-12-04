布拉瑞揚舞團驚豔國際！登橫濱表藝大會開幕夜舞台

文化部駐日臺灣文化中心表示，布拉瑞揚舞團由甫獲國家文藝獎的國際知名編舞家布拉瑞揚．帕格勒法成立，近年經常於各國巡演，廣受國際矚目與好評。本次公演是由臺灣文化中心與國家文化藝術基金會共同合作促成，並與YPAM搭建臺日跨國三方合作平台，未來將持續把臺灣表演藝術精品推向國際舞台。
駐日代表謝長廷、國家文化藝術基金會董事長林曼麗與臺灣文化中心主任王淑芳特地在2日前往神奈川藝術劇場探班，為彩排的舞團打氣。謝長廷對於舞者呈現的報戰功片段表達讚賞，認為其中的合唱可謂是天籟之聲，並肯定布拉瑞揚舞團以行為語言完美傳遞創作的想像力，帶來超越語言的感動與震撼。
舞團藝術總監布拉瑞揚在演前向日本觀眾說明這件作品在日演出的特別意義，布拉瑞揚指出，舞團第一次來到日本，不單單演出《路吶》，而是將布農族的歌與更多人分享，這是羅娜部落耆老們對我們的期許，布農族獵人滿載而歸的報戰功，我們希望《路吶》讓觀眾帶著滿滿的祝福與感動，在2022年歲末，以健康、充滿氣力的能量迎向2023年。
駐日代表處副代表李世丙、橫濱分處處長張淑玲皆出席觀賞演出並表達支持，日本藝文界人士如日本藝術文化振興會理事長河村潤子、神奈川藝術劇場真野純館長等重要貴賓亦齊聚一堂。李副代表於演後晚宴致詞時表示，臺灣近年積極推動多元文化政策，實現族群共榮與藝術平權。本次《路吶》以原住民文化結合表演藝術，相信日本各界都能深刻感受臺灣文化的創造性與生命力。
國藝會董事長林曼麗在演後舉行的臺灣酒會上表示，YPAM是國藝會「ARTWAVE：臺灣國際藝術網絡平台」長期合作的對象，希望透過此次演出能增進臺日及國際表演藝術專業人士更深刻的交流。
YPAM為近年來亞洲當代最重要的表演藝術國際平台之一，以建構實驗創新展演與深度交流網絡為目標，透過每年於活動期間辦理一系列展演、講座與工作坊，提供各國藝術家拓展日本在地觀眾與國際巡演機會，深具口碑與話題性。
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