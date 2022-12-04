北市60天完成立委補選創最短紀錄？中選會：2014年僅43天

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中選會強調，依照《公職人員選舉罷免法》規定，區域選出之立法委員於就職後因辭職出缺時，應自辭職之日起3個月內完成補選投票；但其所遺任期不足1年時，不予補選。
中選會表示，考量法定投票完成期限、籌辦各項選務工作所需時間，及避免與考選部、教育部或學校等機關舉辦考試或補班日（補上課日）同日，以免影響應試考生等各界投票權之行使，也須避免與紀念日及節日放假同日，如競選活動期間也不適合於農曆春節連假期間進行等因素。
中選會提到，加上立法院會期於2月1日開議，為使該選舉區具有立法委員以表達其民意，保障其參政權利，但1月7日為補行上班日，各學校行事曆業已排定該日為上課日；1月13日至1月15日是民國112學年度大學學科能力測驗考試日期，考量避免影響大學學測進行及考生家長行使投票權因素。
中選會指出，1月20日至29日為農曆春飾期間，投票日期訂於該期間將影響民眾農曆春節連假安排，故擇訂於1月8日辦理。
最後，中選會說明，由上述說明與諸多前例可知，立委缺額補選有其辦理之法定期限，且實務上短則40餘天辦理投票、長則80餘天辦理投票，其所需考量的因素很多，除地方選委會之合理籌備期間外，還須避開農曆連假並兼顧立法院會期等各項因素，中選會及各地選委會均依法、依例辦理補選。