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北市60天完成立委補選創最短紀錄？中選會：2014年僅43天

▲選舉日投票注意，手機不得攜入投票所，除非先將行動裝置關閉電源。（示意圖，非當事人／攝影中心）
▲選舉日投票注意，手機不得攜入投票所，除非先將行動裝置關閉電源。（示意圖，非當事人／攝影中心）

記者翁子竣／台北報導

有媒體報導指台北市第三選區立法委員選舉，期程僅60天創歷年最短紀錄。對此，中選會今（4）日發布新聞稿澄清並非事實，強調報導內容與選務辦理實際經驗不符，還提到2014年苗栗第2選區、南投第2選區及屏東第3選區立委缺額補選，自2014年12月25日出缺、2015年2月7日投票，辦理期間僅43天。

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針對媒體報導稱北市第三選區立委補選，從請辭到投票日創最短紀錄僅60天。中選會今發布新聞稿澄清，經查該報導顯未查證程序，與中選會及各地選委會的選務辦理實際驗亦有不符。中選會表示，以2014年為例，第8屆立委苗栗第2選區、南投第2選區及屏東第3選區缺額補選，2014年12月25日出缺、2015年2月7日投票，辦理期間短則43天，長則如以2008年為例，辦理期間86天。

▲（圖／中選會提供）
▲中選會整理歷年立法委員補選，自出缺至投票日期程統計表。（圖／中選會提供）
中選會強調，依照《公職人員選舉罷免法》規定，區域選出之立法委員於就職後因辭職出缺時，應自辭職之日起3個月內完成補選投票；但其所遺任期不足1年時，不予補選。

中選會表示，考量法定投票完成期限、籌辦各項選務工作所需時間，及避免與考選部、教育部或學校等機關舉辦考試或補班日（補上課日）同日，以免影響應試考生等各界投票權之行使，也須避免與紀念日及節日放假同日，如競選活動期間也不適合於農曆春節連假期間進行等因素。

中選會提到，加上立法院會期於2月1日開議，為使該選舉區具有立法委員以表達其民意，保障其參政權利，但1月7日為補行上班日，各學校行事曆業已排定該日為上課日；1月13日至1月15日是民國112學年度大學學科能力測驗考試日期，考量避免影響大學學測進行及考生家長行使投票權因素。

中選會指出，1月20日至29日為農曆春飾期間，投票日期訂於該期間將影響民眾農曆春節連假安排，故擇訂於1月8日辦理。

最後，中選會說明，由上述說明與諸多前例可知，立委缺額補選有其辦理之法定期限，且實務上短則40餘天辦理投票、長則80餘天辦理投票，其所需考量的因素很多，除地方選委會之合理籌備期間外，還須避開農曆連假並兼顧立法院會期等各項因素，中選會及各地選委會均依法、依例辦理補選。

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