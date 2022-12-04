《鐵獅玉玲瓏》紅遍台灣為何停播？許效舜吐「高壓內幕」
由許效舜、澎恰恰師徒2人聯手主持的《鐵師玉玲瓏》，自1999年播出後幾乎紅遍台灣大街小巷，更創下驚人的收視率，沒想到卻在2002年停播，成為許多觀眾的遺憾。對此，許效舜日前就在節目《小姐不熙娣》首度鬆口當年停播的真相，讓大家覺得相當可惜。
娛樂中心/綜合報導
許效舜在節目《小姐不熙娣》中分享，其實當年主持《鐵師玉玲瓏》時壓力非常大，每次的表演大約40分鐘左右，但1分鐘內一定要有哏，可以逗得觀眾哈哈大笑，如果不好笑就要懲罰了，「一直堆，那壓力太大了！」而且被懲罰時，也是當場被CUE什麼，就要做到什麼。
至於為什麼要收掉這麼火紅的節目？「真的是想不出來了，什麼都已經想過了！」包含二十四孝、三十六計、七十二變、十二生肖等所有民間故事，他們通通都講過了，許效舜當場也即興表演十二生肖的某段故事，讓小S和現場來賓通通笑翻。
不過，許效舜也回憶，當年曾為了節目和澎恰恰發生誤會，原來澎恰恰當時聽聞，「如果他要回《鐵獅》，得經過許效舜同意。」但在許效舜這邊則是聽說，澎恰恰這次回來是要毀滅「石頭家族」的傳聞，才會導致師徒倆埋下心結，有整整兩年都沒說過話。
後來在某場公益活動上，澎恰恰和許效舜剛好在休息室偶遇，兩人這才把話講開，2分鐘就把誤會給解決，當時澎恰恰直接問是否有說過，回來要經過他同意的話，而許效舜則是對天發誓從沒說過，「就此知道以後任何話都要直接說，不能放在心底發酵。」（編輯：詹鎰睿）