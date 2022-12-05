LINE貼圖殺到爆！「10款貼圖只要6元」　卡娜赫拉超可愛

精美鐵盒手工餅乾超上癮！送禮自用兩相宜 全台這3家沒吃過太落伍

精美鐵盒手工餅乾超上癮！送禮自用兩相宜 全台這3家沒吃過太落伍
精美鐵盒手工餅乾超上癮！送禮自用兩相宜 全台這3家沒吃過太落伍

ReadyGo

相信「餅乾」這種甜甜又酥酥脆脆的小點心，無論是男女老少應該都完全無法抗拒它致命的魅力吧！市面上的餅乾有著千千萬萬種，看著琳瑯滿目的各種形狀、口味、顏色，除了口水直流之外，應該也選擇困難的決定不了到底要買哪個了吧！這次不囉唆，小編直接帶你看看時下最流行的「鐵盒餅乾」到底在夯什麼？！並偷偷推薦3家內行人私房清單裡的榜首店家，竟然還有宅配到府的功能，跨縣市不是問題了～

我是廣告 請繼續往下閱讀
圖片來源 / ig @elinaeat_0419

彰化-九月蒔雨菓子手作

圖片來源 / ig @elinaeat_0419

一盒充滿靈魂的鐵盒手工餅乾，絕對少不了那精緻亮眼的外型和薰陶迷人的香氣，來自彰化的「九月蒔雨菓子手作」便充分的把所有真心毫不保留的用進了每一個親自操刀的寶盒之中！九種不同的口味以及造型，不只滿足顧客的味蕾和視覺，也同時讓心中無不充滿溫情～

每一塊餅乾都是真材實料的大方用料。圖片來源 / ig @elinaeat_0419

【九月蒔雨菓子手作】

地址：彰化 / 宅配

更多資訊：九月蒔雨菓子手作 官方IG

延伸閱讀：彰化景點｜最新偽日本行程 日式禪風咖啡廳沒有預約吃不到！

台中-The Eggy 一顆蛋.糕

圖片來源 / ig @elinaeat_0419

仿造卡通小老鼠最愛的起司塊外觀，有著獨家三角造型的超特色美式起司口味鐵盒餅乾，就來自位在台中的「The Eggy 一顆蛋.糕」～緩緩掀開密封的鐵盒，首先迎來的就是陣陣撲鼻的特濃起士香！一口咬下，酥鬆焦脆的口感在嘴裡蔓延開來，再伴隨著不同層次的起士味慢慢化出，香鹹又甘甜地在舌尖味蕾上交織瀰漫，簡直讓人愛不釋手，一口接一口停不下來！

圖片來源 / ig @elinaeat_0419

【The Eggy 一顆蛋.糕】

地址：台中市北區健行路532號2樓

營業時間： 14:00-19:00

電話：04-22062527

更多資訊：The Eggy 一顆蛋.糕 官方IG

延伸閱讀：【台中旅遊行程】懶人無腦新玩法！一日遊景點行程都幫你規劃好啦

台中-林牧甄珠手作烘培

圖片來源 / ig @elinaeat_0419

看著兩種不同顏色又圓滾滾的小泡芙，靜靜的躺在質感的鐵盒之中，任誰都肯定會燃起蕩漾的少女心！而可口脆爽的杏仁千層派，更是一口吃下就讓人驚艷不已～層層分明的完美帶出所有奶香味及杏仁獨有的香氣，剛剛好一口塞入嘴中的大小設計也相當貼心，真可說是送禮自用兩相宜的首選！

圖片來源 / ig @elinaeat_0419

【林牧甄珠手作烘培】

地址：台中 / 宅配

更多資訊：林牧甄珠手作烘培 官方IG

【延伸閱讀】

  • 居家DIY教學｜手作超Q杯麵、史努比造型「棉花糖夾心餅乾」簡單又方便，就連新手也能快速上手！
  • 三種材料就能做出的下午茶點心！蝴蝶酥餅乾 情人節送禮超加分


原文出處 : ReadyGo 精美鐵盒手工餅乾超上癮！送禮自用兩相宜 全台這3家沒吃過太落伍

本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至[email protected]

台北景點｜台北圓山夜晚散步好去處，適合大人小孩的「地球旅行遊戲場」！

彰化美食｜宛如身處日本巷弄，彰化超夯大人系美食「美保咖哩」

2023跨年｜能滿足大小朋友的台中跨年住宿、遊玩懶人包！

肯德基聖誕「炸雞巨大桶」開箱　爽吃HERSHEY’S可可蛋撻

我是廣告 請繼續往下閱讀