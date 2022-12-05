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彰化-九月蒔雨菓子手作
圖片來源 / ig @elinaeat_0419
一盒充滿靈魂的鐵盒手工餅乾，絕對少不了那精緻亮眼的外型和薰陶迷人的香氣，來自彰化的「九月蒔雨菓子手作」便充分的把所有真心毫不保留的用進了每一個親自操刀的寶盒之中！九種不同的口味以及造型，不只滿足顧客的味蕾和視覺，也同時讓心中無不充滿溫情～
每一塊餅乾都是真材實料的大方用料。圖片來源 / ig @elinaeat_0419
【九月蒔雨菓子手作】
地址：彰化 / 宅配
更多資訊：九月蒔雨菓子手作 官方IG
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台中-The Eggy 一顆蛋.糕
圖片來源 / ig @elinaeat_0419
仿造卡通小老鼠最愛的起司塊外觀，有著獨家三角造型的超特色美式起司口味鐵盒餅乾，就來自位在台中的「The Eggy 一顆蛋.糕」～緩緩掀開密封的鐵盒，首先迎來的就是陣陣撲鼻的特濃起士香！一口咬下，酥鬆焦脆的口感在嘴裡蔓延開來，再伴隨著不同層次的起士味慢慢化出，香鹹又甘甜地在舌尖味蕾上交織瀰漫，簡直讓人愛不釋手，一口接一口停不下來！
圖片來源 / ig @elinaeat_0419
【The Eggy 一顆蛋.糕】
地址：台中市北區健行路532號2樓
營業時間： 14:00-19:00
電話：04-22062527
更多資訊：The Eggy 一顆蛋.糕 官方IG
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台中-林牧甄珠手作烘培
圖片來源 / ig @elinaeat_0419
看著兩種不同顏色又圓滾滾的小泡芙，靜靜的躺在質感的鐵盒之中，任誰都肯定會燃起蕩漾的少女心！而可口脆爽的杏仁千層派，更是一口吃下就讓人驚艷不已～層層分明的完美帶出所有奶香味及杏仁獨有的香氣，剛剛好一口塞入嘴中的大小設計也相當貼心，真可說是送禮自用兩相宜的首選！
圖片來源 / ig @elinaeat_0419
【林牧甄珠手作烘培】
地址：台中 / 宅配
更多資訊：林牧甄珠手作烘培 官方IG
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原文出處 : ReadyGo 精美鐵盒手工餅乾超上癮！送禮自用兩相宜 全台這3家沒吃過太落伍
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