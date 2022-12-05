我是廣告 請繼續往下閱讀
「地球旅行遊戲場」位於台北圓山花博公園新生園區，裡面又分成5大區。各區特色十分鮮明，也有很多適合親子一起遊玩的共融遊戲設施。那接下來就來一一介紹「地球旅行遊戲場」的每一區吧！
塔台滑梯區
這是小編自己最喜歡也最推薦大家去玩的一區！他不只是簡簡單單的溜滑梯而已，他是約兩層樓高的溜滑梯！以飛機塔台的造型為原型去設計，上去的裝置不是一般的樓梯或是攀岩台，是「三維矩陣網」。簡單來說就是需要爬上去的繩子，能夠訓練手腳協調及平衡感。一開始小編還覺得其實沒有看起來那麼高，結果一爬上去是真的會讓你驚呼「天哪，好像真的有點高！」的那種感覺。
塔台高的話，滑梯的刺激度跟速度自然就會增加，年紀較小的小朋友建議跟大人一起溜喔！不得不說，這邊的溜滑梯跟三重大都會公園的溜滑梯有得比，一樣刺激又好玩！
戲沙區
戲沙區位於塔台溜滑梯區的右前方。新生公園的戲沙區蠻寬裕的，上頭也有遮陽，讓小朋友玩沙時，不會中暑之外沙子也不會太燙。沒有帶玩沙的工具也沒關係，沙坑有兩個可以給大家玩的挖沙機，可以和小朋友一起訓練上下左右相對的概念！旁邊也有水龍頭，打開之後，水會沿著斜坡緩緩流下。水會讓沙子變堅固，華麗的沙堡一下就可以蓋好了。玩完沙子後，可以到旁邊附設的簡易清洗區，共有3個水龍頭，就不會髒兮兮的回家！
圖片來源 / IG＠eeooa0314
遊戲丘區
遊戲丘區是新生公園主要區域，外型像一個小山丘，兩邊有可以攀爬的繩索或攀岩石塊，同時也有斜坡跟樓梯可以慢慢走上去。這個遊戲丘主體也是溜滑梯，但這個溜滑梯面積大，高度較矮，梯面很寬，一次可以很多人溜下來。溜滑梯的下面是一個小隧道，裡面有一些聲光裝置，小朋友都很喜歡跑進跑出的！小編覺得最特別的是，溜滑梯兩旁的牆壁是可以塗鴉的，是可以讓喜歡畫畫的小朋友盡情揮灑創意，家長又不用擔心家裡被亂畫！
海洋遊戲區
海洋遊戲區的地面是淺藍色的，仔細觀察，上頭還有許多魚兒的圖案！這裡的設施比較多是旋轉類型的，怕暈的朋友們要自己衡量身體狀態喔！有站著轉圈圈的旋轉棒，還有可以很多人一起坐的旋轉盤，最特別的是，有輪椅也可以坐的旋轉盤喔！彷彿是陷入大海的漩渦不停地轉～
除此之外，還有兩個彈跳床。一個長方形的可以跟魚兒一起游泳;另一個則是彈跳力更高的，就好像坐船出海一樣，一下高一下低。
鞦韆區
最後介紹的這區是小編永遠的愛，如果一個公園沒有鞦韆那就不是一個好公園！坐上鞦韆，隨著微風輕輕吹拂，就好像煩惱都隨之盪出去了。而且這裡的鞦韆還有不同的款式呢！除了最基本的鞦韆外還有可以兩個人一起躺著看星星的圓形鞦韆。情侶一起躺在上面，和最愛的人一起躺著觀賞浪漫的夜空，感情迅速升溫好幾度呢！
如果小朋友太小也不用擔心體會不到盪鞦韆的快樂。這裡也有設置親子鞦韆，可以讓家長跟小朋友一起盪鞦韆，或是有像兒童安全座椅類型的鞦韆。
小編悄悄話
新生共融公園佔地很大，旁邊又是台北玫瑰園，完全是個散步的最佳場所。遊戲區整區的地板都不是水泥地，主要都是偏軟的材質，小朋友即使跑跑跳跳跌倒了也不至於太嚴重。這裡的草地也很多，每天有看的到很多毛小孩來散步、交朋友，常常看到很多隻可愛的狗狗追逐玩耍呢！交通的部分，周邊比較多是公車站，大家可以多多利用，也有設置Ubike據點。公園是個適合全家大小遊玩的地方，下次吃飽飯，除了躺沙發滑手機，不如到新生公園「地球旅行遊戲場」來遊玩。不但可以增進感情還能幫助消化，一舉兩得，十分推薦你！
延伸閱讀：
- 台北景點 | 「微風平台」180度全覽日落美景！北藝貢丸、飛機呼嘯而過超曠闊！
- 最Chill的大人系公園！PARK2草悟廣場 打造城市中的創意第三空間
原文出處 : ReadyGo 台北景點｜台北圓山夜晚散步好去處，適合大人小孩的「地球旅行遊戲場」！
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至[email protected]