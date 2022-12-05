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一秒穿越到日本昭和時代
端看美保咖哩的店面，有種置身於日本巷弄中喫茶店的奇妙感受，而當踏進店內時其實也是一致的感受，昏黃的燈光、圍繞著廚師的L型吧台搭配旋轉椅，四處以書本和各種老東西點綴，讓人不自覺感到溫暖和安心。值得一提的是，小小的店面目前僅提供九個座位，且皆為現場候位並沒有採預約制，若是客滿的話則會需要登記領號碼牌等待，因此有可能需要耐心等候一下喔。
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這才是大人味的咖哩飯
接下來，與我們一起看看美保咖哩的菜單！畢竟是以日式咖哩為主的專賣店，所以店家以燉豬肉咖哩、炸豬排咖哩、燉牛肉咖哩、唐揚雞咖哩、炸蝦蝦咖哩與炸牡蠣咖哩作為主打，每份餐點均附一杯無糖紅烏龍茶，且可免費加飯加醬一次。除此之外，還可以單點可樂餅等炸物，以及和風小黃瓜、胡麻豆腐、昆布佃煮香菇等小菜，至於每週五、六的晚上八點半至十一點半更推出沒有咖哩飯的「BAR TIME」，供應生啤酒、百年梅酒、清酒和米燒酎等酒精飲品及下酒菜，很適合下班揪人放鬆小酌！
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誠意和細節皆滿分
不過令人訝異的是，美保咖哩的咖哩醬不是一般日式偏甜的口味，而是由多款印度辛香料搭配胡蘿蔔、洋蔥和馬鈴薯熬煮而成的，因此嚐起來帶點微辣感，配上粒粒分明又香Q的白飯，讓人忍不住一口接著一口，超有滿足感！此外，他們家的唐揚雞和炸牡蠣都是外酥內軟，而燉牛肉和豬肉則與咖哩醬完美融合，還會有半顆溏心蛋、玉米筍、秋葵當配菜，開胃又爽口～
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現在，逐漸有越來越多的年輕人回到彰化，要用好手藝和創意讓更多觀光客認識自己的家鄉，所以下次有機會安排到彰化旅行，推薦大家可以到員林走走，或是一嘗昭和風咖哩飯！
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美保咖哩
- 地址：彰化縣員林市南昌路39號之120
- 營業時間：12:00-14:00／17:00-20:30（現場候位無預約，每月休息日請參考IG貼文）
- Facebook：美保咖哩
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原文出處 : ReadyGo 彰化美食｜宛如身處日本巷弄，彰化超夯大人系美食「美保咖哩」
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