超齡演出計程車司機 黃秋生看片驚呼：我有這麼老嗎？
電影《白日青春》榮獲最佳男主角（黃秋生）、最佳新導演（劉國瑞）、最佳原著劇本（劉國瑞）3項大獎，成為本屆最大贏家的香港電影。新科金馬影帝黃秋生這回超齡演出，讓他首度看片時驚呼：「真的有這麼老嗎？老到自己都相信了！」更幽默透露：「只關注銀幕上的大肚腩。」而小童星林諾跟黃秋生對戲時，完全不緊張還童言童語：「應該是他要覺得緊張。」
記者黃雅琪/綜合報導
榮獲金馬獎「最佳新導演」、「最佳原著劇本」的《白日青春》導演劉國瑞，日前也在金馬影展放映時，感謝監製鄭保瑞為自己保留自由的創作空間，他形容：「片中有不那麼傳統的東西，首次執導長片就有這種待遇，實在是非常奢侈。」他也透露以本片問鼎金馬獎「最佳攝影」的梁銘佳，去年就已經憑《濁水漂流》入圍金馬獎相同獎項，只是去年因故缺席頒獎典禮，原因就是正在拍攝本片，現在一起以自己的電影回歸金馬舞台很開心。
除了林諾之外，片中飾演「哈山」爸爸的潘文星，是土生土長的香港人，他感謝劉國瑞在兩人見面時，就將故事解釋得非常清楚，並說自己跟林諾就像好朋友一樣；而黃秋生對他而言「如偶像一般」，實際合作時非常愉快。至於飾演「哈山」媽媽的印度裔演員喬加雲則分享：「一開始聽說黃秋生有點兇，但本人很好，讓我放心不少。」潘文星與喬加雲在片中飾演從巴基斯坦來港的難民家庭，將漂泊者的無奈詮釋得絲絲入扣，令人揪心。
電影《白日青春》故事描述在70年代偷渡到香港、與兒子關係疏離的計程車司機「陳白日」，意外協助涉入黑幫而展開偷渡逃亡的「莫青春」（本名：哈山）的巴基斯坦難民男孩。不同種族、沒有血緣關係的兩人，在這段公路逃亡的旅程中，交織出宛如父子般的特別情誼。電影《白日青春》將於明年3月31日正式上映。