特企／陽獅集團創新紀錄！拿下《Campaign》八項指標大獎

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去年八月啟動全面整合的陽獅集團台灣，以全球陽獅集團一個陽獅（Power of One）策略為核心，串連李奧貝納（Leo Burnett）奔放不羈的創意，星傳媒體（Starcom）戰勝自我精益求精的品牌體驗，實力媒體（Zenith）結合客戶收益與回饋大眾的升級版ROI文化，博丰數位（Performics）實力堅強的數據、技術及平台專家團隊，和極達創新（Digitas）的創新思維及新創夥伴資源，為集團客戶提供跨領域整合的專業服務。
陽獅集團旗下各品牌不僅各自發展出繽紛多元的專業服務項目與企業文化，同時也在集團推動下加強協作綜效，接軌創意、媒體、數位行銷以及數據科技等各專業，以更靈活更有效的方式，為客戶提供全方位跨領域的精準解決方案。
而日前在《Campaign》Agency of the Year大中華區年度最佳代理商評選中甫獲得八大獎的陽獅集團，藉由一年來Power of One整合下各品牌百花齊放的閃亮成績，一舉打破陽獅集團台灣歷年來的最佳獲獎紀錄，更創下台灣代理商總獲獎數及金獎數雙重新高，為業界立下新標竿。
「素質齊整各具特色的專業品牌團隊，是Power of One不可或缺的堅實基礎。」陽獅集團台灣首席執行長張明玲說，「陽獅集團最重要的任務，是在組織和服務上不斷創新尋求突破，為菁英專業人才打造更好的舞台，讓我們的每個品牌、每位員工，都能在各自崗位上發光發熱。」
在張明玲執行長的引領下，陽獅集團台灣正逐項實現各面向的突破，除了積極發展行銷傳播方案上的整合創新外，亦不忘推動企業文化的與時俱進。今年度陽獅集團台灣將辦公室華麗變身演唱會及酒吧的創意週年慶活動，和各項以人為本的員工福利，在在引起廣告媒體圈的熱門討論。數年來陽獅集團在人才經營上持續投資，並對集團每位員工的身心健康及職涯優勢發展提供全方位關懷，其對人才永續的高度重視及實質支持，更促使旗下實力媒體獲得大中華區Best Talent Development Program的金獎榮耀。
陽獅集團各大品牌 共創繽紛亮眼佳績
最令陽獅集團台灣首席執行長張明玲驕傲的，是陽獅集團旗下各品牌的互相幫襯和共同成長，這是Power of One方針的最佳體現，更是陽獅集團與其他代理商品牌最大的不同。蟬連Programmatic Agency金獎的博丰數位（Performics）即是其中一例。2022年，博丰數位以更進一步的數據、技術、創意、操作專業整合，協助星傳媒體與實力媒體的客戶獲得更佳成效，同時博丰數位也與李奧貝納合作開發新服務，合力斬獲新業績和新客戶，並以此佳績再度拿下大中華區金獎。
「我們將持續伸手摘星，一步步創造更亮眼的成績。」李奧貝納台灣執行長暨創意長楊榮柏去年此時的承諾，亦在全體李奧人的努力和陽獅集團的專業資源協助下，交出第一張閃亮的銀獎成績單。「這是台灣李奧貝納以不羈創意贏得榮耀的開始，也是我們持續進步的里程碑。」楊榮柏說，「發揮創意人的本色，讓自己步入荊棘叢林，直到最後一刻都要燃燒殆盡。摘星尚未成功，同志仍須努力！」
陽獅集團台灣的兩大媒體品牌—星傳媒體（Starcom）和實力媒體（Zenith），也分別奪下最佳媒體代理商及最佳數位代理商的金獎。作為《Campaign》Agency of the Year盛會中從不缺席的優等生，台灣星傳媒體突破其品牌所面臨的瓶頸，領先全球星傳奪得RECMA和《Campaign》雙雙認證的台灣最佳媒體代理商，此次再度收穫一金一銅好成績；實力媒體則充份展現多元發展的優勢，不但拿下台灣最佳數位代理商金獎及大中華區最佳媒體代理商大獎，並和Haleon一同奪得大中華區Best Agency Ｍarketer Partnership銀獎，總共榮獲三金二銀五項大獎，繼年初的Festival of Media APAC後，再次成為全場最耀眼的存在。
除了台灣的亮眼表現，陽獅集團各大市場均在《Campaign》Agency of the Year的陸續揭曉中紛紛斬獲佳績。陽獅集團中國（含香港）囊括三金四銀兩銅，共計九項大獎，日本的Beacon Communications亦奪得雙金獎榮耀。