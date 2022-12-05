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台電台南區營業處長交接 朝穩定供電協助綠能發展為要

▲在台電業務處長蔡志孟監交下，黃明舜(右)從許墩貴(左)手裡接下印信，宣誓就任台南區營業處處長（圖／記者陳諭申攝，2022,12,05）
▲在台電業務處長蔡志孟監交下，黃明舜(右)從許墩貴(左)手裡接下印信，宣誓就任台南區營業處處長（圖／記者陳諭申攝，2022,12,05）

記者陳諭申/台南報導

台電台南區營業處今(5)日舉行新、卸任處長交接典禮，原任處長許墩貴調任嘉義區營業處，由台中區處長黃明舜接任台南區處長。在台電業務處長蔡志孟監交下，黃明舜由許墩貴手中接下印信，並宣誓就任台南區營業處處長。台南市長黃偉哲、台南經發局主秘王俊博、台灣自來水公司第六區管理處長張煥獎等人都到場祝賀。

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黃偉哲表示，相當感謝台電在電力開發及供應民生用電的重大貢獻，台南在發展綠電上是全國第一，未來2050年淨零碳排時程之際，台南市也將善盡這部份的社會責任。感謝許墩貴處長這些年為了大台南穩定供電所付出的貢獻，未來也請黃明舜處長一同協力支持，讓大台南走向更環保的未來。


原處長許墩貴於擔任台南區處處長期間，手中推動的重要工程項目，包含提高南部科學園區台南園區與沙崙智慧綠能科學城等供電可靠度、綠能併網容量，促進新吉工業區興建新吉變電所計畫審核通過，及解決台南市東區供電壅塞之電力建設工程。此外，協助地方政府積極執行「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」、「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫」等皆提前圓滿完成。在推展太陽光電方面，許墩貴更獲選中華民國太陽光電發電系統商業同業公會票選109年度「推展太陽光電發電系統」最友善服務「個人」單位長官獎，及111年度推展「太陽光電發電系統」綠能最佳服務獎，優異表現深獲各界好評。

▲在台電業務處長蔡志孟監交下，黃明舜(右)從許墩貴(左)手裡接下印信，宣誓就任台南區營業處處長（圖／記者陳諭申攝，2022,12,05）
▲在台電業務處長蔡志孟監交下，黃明舜(右)從許墩貴(左)手裡接下印信，宣誓就任台南區營業處處長（圖／記者陳諭申攝，2022,12,05）
新就任的處長黃明舜於任內完成公立高中以下學校電力系統改善及施作冷氣專案，且因應政府再生能源發電政策、台中燈會活動、政府抗旱工程及疫苗國家隊擴大生產所需，皆如期完成多項緊急用電案件之供電作業，如辦理強化配電線路防災韌性計畫、路燈系統線路改善、變電所電纜汰換、自動化開關更換工程等，有效提升供電可靠度。並推廣需量反應負載管理措施，降低電源不足時期之供電壓力；積極推動區域巡修制度，先後相繼成立中港、山豐、海豐等3個巡修課。促進勞資關係不遺餘力，使台中區處109、110年連續兩年榮獲勞資關係特優單位殊榮，並曾協辦111年11月配售電系統勞資協商溝通會議，活動圓滿成功深獲好評。


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