台電台南區營業處長交接 朝穩定供電協助綠能發展為要
台電台南區營業處今(5)日舉行新、卸任處長交接典禮，原任處長許墩貴調任嘉義區營業處，由台中區處長黃明舜接任台南區處長。在台電業務處長蔡志孟監交下，黃明舜由許墩貴手中接下印信，並宣誓就任台南區營業處處長。台南市長黃偉哲、台南經發局主秘王俊博、台灣自來水公司第六區管理處長張煥獎等人都到場祝賀。
記者陳諭申/台南報導
黃偉哲表示，相當感謝台電在電力開發及供應民生用電的重大貢獻，台南在發展綠電上是全國第一，未來2050年淨零碳排時程之際，台南市也將善盡這部份的社會責任。感謝許墩貴處長這些年為了大台南穩定供電所付出的貢獻，未來也請黃明舜處長一同協力支持，讓大台南走向更環保的未來。
原處長許墩貴於擔任台南區處處長期間，手中推動的重要工程項目，包含提高南部科學園區台南園區與沙崙智慧綠能科學城等供電可靠度、綠能併網容量，促進新吉工業區興建新吉變電所計畫審核通過，及解決台南市東區供電壅塞之電力建設工程。此外，協助地方政府積極執行「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」、「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫」等皆提前圓滿完成。在推展太陽光電方面，許墩貴更獲選中華民國太陽光電發電系統商業同業公會票選109年度「推展太陽光電發電系統」最友善服務「個人」單位長官獎，及111年度推展「太陽光電發電系統」綠能最佳服務獎，優異表現深獲各界好評。