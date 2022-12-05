成功大學新任校長沈孟儒：愛與榜樣為教育唯一標竿

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沈孟儒表示，國立成功大學自1931年創立以來至今91年，成大如今有9大學院、附設醫院與近期成立的2個新興學院，隨著國家脈動軌跡，成大於產業奠基、建設協力、城市共榮、國防躍升、防疫堡壘等國家重要發展面向樹立典範，為台灣社會穩定發展做出很大的貢獻。成功大學正處於邁向百年的關鍵時期，未來擔任校長之際將引領全校師生並鏈結校友，建立全球最有價值的品牌，讓成功大學成為名副其實的全台首學。
沈孟儒認為，提供給學生的高等教育需吻合學生的期待，也要讓學生具備面對未來挑戰的能力，當務之急為加強基本教研設施與建設溫暖關懷的校園。他強調，「教育無他，唯愛與榜樣而已」，校園關懷文化一定要落實，並建立溫馨有感的溝通管道，他上任後第一要做的是，創造溫馨有感的校園，並開闢office hour予全校師生，具體規劃措施包括 (1) 成立大一新生支持辦公室，銜接１０８課綱學生，輔助生涯學術規劃及跨域探索; (2) 加強心輔及緊急求救資源，招攬專兼任資深心輔師; (3)增加自習及社團空間，完善體育設施; (4)支持增加跨域實作課程及學分學程。
沈孟儒並說，偉大城市背後定有一所大學力量的支持，台南正處於由文化古都翻轉成科技新都的關鍵時期。國際躍升以城市發展為基礎，成功大學作為一個具社會責任的知識樞紐，將扮演好城市發展的引擎，以人才培育、科學量能等優勢成為動力，符合區域需求、發展尖端醫療、執行國家政策及因應緊急戰備為目標，推動台南從人文底蘊的文化古都轉型為智慧永續的科技新都。由成大沙崙醫療創新園區到建構沙崙智慧科學城成為全球之典範，世界未來之形象。
沈孟儒強調，躍升計畫推動的成功起點在於：教育的中心是學生、研究的核心是老師，而支撐系統主軸為教職員。有健康老師與員工來幫助學生安心學習，守護師生及員工健康福祉為目前首要任務。以幸福有感的核心精神，傾聽師生同仁聲音擬定具體措施，以學術自主、行政效率、多元文化、促進體適能，建造一所讓師生員工身心自在發展的校園。
沈孟儒具有牛津大學生理學博士學位，2016年至2019年為成大醫院副院長，2019年至2022年11月擔任成大醫院院長。研究專長為基因體醫學、藥物開發、分子生物學及細胞生物學，學經歷相當豐富完整。