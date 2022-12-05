看衰英國經濟！3大危機不解除 商團：將迎失落10年
世界前五大國家英國目前面臨41年以來最大的危機，英國的通膨問題已達到41年來最高點，食品和非酒精的飲品價格一年內已飆升16.4%，是自1977年之後最大漲幅，再加上能源價格飆高，讓民眾苦不堪言。英國工業總會（CBI）發布報告指出，如果政府再不著手改善經濟、勞動力等問題，恐怕將面臨「失落的十年」（Lost Decade）。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合外媒報導，針對英國目前的經濟狀況，英國工業聯合會總幹事丹克（Tony Danker）指出，英國已經進入「停滯性通膨」（Stagflation）的狀態，「通膨飆升、經濟負成長、生產力與商業投資下降，企業雖然看到潛在的成長機會，但缺乏信心，因此暫停投資。」丹克表示，政府如果不改變這一點，將出現黑暗期。
CBI在報告中提到，除非政府在商投資稅收減免、北愛爾蘭協定書及不斷萎縮的勞動力議題上做出改變，不然英國經濟將面臨十年的成長停滯期。
此外，英國工業總會的最新報告也示警，英國經濟已經陷入衰退，失業率將在2023年底和2024年初，從目前的3.6%升至5%的高峰，2024年商業投資將比2019年低9%，企業生產率也會比疫情前的平均水準下修2%，「英國出現僅次於德國的衰退，持續疲軟的生產率與商業投資，對英國來說不是好兆頭。」