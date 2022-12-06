陳美鳳身材有多狂？自製秀服曝光 小禎：BLACKPINK穿的
「台灣最美麗歐巴桑」陳美鳳在演藝圈長紅40多年，影視歌三棲，拍過多部膾炙人口的戲劇作品，至今66歲仍相當活躍，尤其私下注重保養，是公認的美魔女女星代表。陳美鳳昨（5日）在粉專分享一張早年做秀的照片，身上的戰袍自己縫製，小禎一看驚呼：「根本BLACKPINK穿的！」
娛樂中心／綜合報導
曝光的相片，陳美鳳戴中東風情頭巾，垂墜頭飾、流蘇耳環及項鍊，上半身僅用一件豹紋Bra Top裹胸，裸露小麥色肩頸、ㄦ字水蛇腰，下半身圍膝上短裙，蜜大腿交叉擺放，性感又狂野，不愧當年「秀場女王」封號。
陳美鳳嬌羞寫下：「鳳鳳自己做的秀服，好久以前～」貼文發布才半天，吸引1.4萬人按讚，小禎直呼就是南韓女子天團BLACKPINK的衣服，陳美鳳笑回：「呵～瓜哥昨天叫我black cat！」黃小柔說：「現在再看還是相當時尚流行啊！」陳仙梅讚嘆：「到現在有多少藝人做得到...不管是秀服或身材！」
吳申梅誇自製秀服太厲害，陳美鳳透露，那時在後台沒事就自己縫縫補補，網友留言：「最美黑美人」、「這身材太逆天了」、「鳳姐以前就有馬甲線了」、「現在還是一樣都沒變啊...」、「現在看還是很前衛，太強」、「永遠是超級美的黑珍珠」！陳美鳳則自謙馬甲線已經消失，現在沒勇氣再穿上同一套秀服。（編輯：楊穎軒）