入夜後「越晚越冷」！明晨全台不到20度　4縣市豪雨特報

缺牙該植牙還是做假牙？　食藥署揭兩者差異

缺牙該植牙還是做假牙？　食藥署揭兩者差異
缺牙該植牙還是做假牙？　食藥署揭兩者差異

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】一般成人有32顆恆牙，可能因蛀牙或外力導致缺牙。許多人認為少顆牙也能吃東西，卻輕忽未來可能會耗費更多的時間與金錢來補救。

我是廣告 請繼續往下閱讀

缺牙不積極處理　恐致身體傷害

食品藥物管理署說明，牙齒是人體的重要器官，說話、咀嚼及臉部外形，皆與牙齒息息相關，若沒有積極處理缺牙，會造成鄰近牙齒傾倒或位移，導致咬合不正及清潔困難，長期可能造成牙周病等問題。

植牙　花費較高、使用壽命較長

植牙是治療缺牙的方式之一，原理是透過人工植體置入顎骨，取代原有牙根，待與人體骨細胞整合後再鎖入牙冠，不必損害健康牙齒。因流程繁複，整體療程相較以牙橋膺復來的長，且花費高，但做好治療與細心照護，使用壽命可達10年以上。

假牙　花費較低、易導致其他問題

另一種治療缺牙方式為固定牙橋，作法是透過磨小缺牙處兩側牙齒，作為承重及支撐橋柱，再蓋上橫跨缺牙空洞的相連式假牙，可免除手術治療，療程短且費用較低，但缺牙處缺少咀嚼刺激，容易牙齦萎縮、牙縫變大。

視需求選擇　盡早治療防後遺症

食藥署提醒，兩種治療方式皆須由醫師評估病患生理條件與自身需求後，決定何者較適合。故缺牙情況發生時，請盡早就醫，選擇合適的方式，並定期回診觀察術後傷口，以預防後遺症問題。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55975

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

蔬果農藥殘留超標！醫曝「1招」洗菜比泡鹽有效：超乾淨

中國優化防疫被罵做半套　北京有條件取消查核酸

肌肉逐年萎縮至無法呼吸　SMA特展！詮釋病友與家屬的生命力

中國附醫、默沙東合作推動AI運用智慧醫療　提升病患治療品質

我是廣告 請繼續往下閱讀