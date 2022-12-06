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小腿乾癢、龜裂、有蛇紋？冬季更嚴重？醫教２招改善「魚鱗癬」！

▲ （圖／今健康）
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今健康

天冷常會有冬季癢出現，皮膚乾燥、龜裂、發癢。不過也有些族群一年四季都有類似的情況，且常見小腿或其他地方有棕色、像是魚鱗、蛇紋等紋路。有人不以為意，也有人會以為是洗澡沒洗乾淨，但就是常常會覺得乾癢不適，這其實很有可能是魚鱗癬。

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皮膚常常乾癢、有蛇紋？認識「魚鱗癬」未必是冬季癢！

魚鱗癬原來是基因突變？！美麗信義皮膚科主治醫師曾奕騰醫師表示，魚鱗癬大多是遺傳性疾病，以基因突變的種類大致可分成三大類，包括體染色體顯性、體染色體隱性、X染色體性聯遺傳。突變基因可來自父母，也有可能是胚胎發育時自發性突變。部分魚鱗癬也可能後天形成，如癌症、腎臟疾病、淋巴瘤、甲狀腺疾病、愛滋病等，也可能與藥物有關。而每一大類又可包含數種至數十種疾病，其中最常見的就是「尋常性魚鱗癬」。

最常見的「尋常性魚鱗癬」：尋常性魚鱗癬是屬於上述體染色體顯性遺傳，症狀有輕有重，不過相較其他魚鱗癬輕微，也因此許多人並未就醫，常是在上網尋找止癢方式時才知道此問題。常見症狀如皮膚乾燥、脫皮、裂紋、搔癢、掌紋數量或深度增加等，最好發於四肢伸側，手臂外側、小腿前側等，多數患者從小就有表現，而部分患者也可能合併異位性皮膚炎。

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天氣變冷小腿就乾癢到不行？是冬季癢？還是魚鱗癬？

是冬季癢？魚鱗癬？尋常性魚鱗癬和冬季癢兩者症狀非常相似，不過實則不同，但兩者也可能同時存在，使得患者情況加劇。曾奕騰醫師指出，兩者最大的不同之處，在於冬季癢沒有基因突變，患者會在天氣冷的時候，皮膚因環境溫溼度降低及皮膚汗水油脂分泌減少，進而出現乾燥、脫屑、搔癢等症狀。尋常性魚鱗癬患者自然也可能有冬季癢，且機率相對較高，症狀也會較為明顯。

尋常性魚鱗癬有辦法治癒嗎？雖然尋常性魚鱗癬因為是基因突變造成，目前沒有辦法治癒，不過一般而言症狀輕微，也不會有明顯的不適，通常就是隨著年齡增長、皮膚老化，保水力下降、症狀可能會較為明顯，因此改善多會著重在注意保養方式。而部分患者也可見隨著年齡增長而改善，不過詳細機轉目前尚無定論。

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小腿乾癢、龜裂、有蛇紋？２招改善「尋常性魚鱗癬」！

改善方法１：溫和清潔尋常性魚鱗癬日常保養，除了避免搔抓，曾奕騰醫師建議可從清潔及保濕著手。洗澡時可使用中性到弱酸性的清潔劑，以溫和的方式清潔，也可以選擇有添加滋潤劑的清潔用品。不過需要注意的是，症狀較明顯的部位留意避免過度清潔，以清水沖洗為佳，水溫也不可太燙、不可沖洗太久，許多患者會因為發癢不適而嘗試用水燙、沖洗太久，反而不利患部。

改善方法２：適度保濕保濕方面，曾奕騰醫師表示以劑型來看油膏最佳，乳霜其次，另外也可選擇乳液，建議可依照嚴重程度，選擇適合自己的保濕產品。使用次數建議每天2次到數次，症狀越嚴重就會需要越多，而此方式也有部分幫助止癢效果。除了劑型選擇以外，有些產品也會有添加天然保濕因子，或是依據人體皮膚脂質所調配，保濕效果也會比較好，民眾也可以參考。同樣的方式也對冬季癢有所幫助。

症狀無法改善盡早檢查：不過有的時候即便症狀相似，但未必就真的是魚鱗癬，若真的無法改善症狀，也可尋求皮膚科醫師協助，經醫師診斷看是否有其他皮膚疾病，並開立處方藥物予以治療或改善。

曾奕騰醫師表示，診間也遇過腿部龜裂明顯如龜甲的魚鱗癬患者，雖無法治癒，但也鼓勵落實溫和清潔並認真保濕，改善患者症狀，也避免日後皮膚因年齡增長而保水力下降，症狀加劇。

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