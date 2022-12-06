健保雲端系統升級2.0　病歷報告隨地查不中斷、就醫更省時省錢

我是廣告 請繼續往下閱讀
健保雲端系統2.0 快速查詢12項主題就醫資料為保障病患就醫安全並提升醫療品質，健保署在102年建置雲端藥歷系統，並於105年擴大為健保雲端系統。中央健康保險署29日舉辦「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」，向各界展示全新升級改版之「健保雲端系統2.0」功能，並分享應用成果。
醫師透過系統可快速查詢病人12項主題式就醫資料，包括看診最需要的檢驗檢查、手術等資料。健保署並運用創新科技於健保雲端系統提供藥品交互作用等主動提示功能，以利醫師及藥師掌握病人就醫情形及用藥安全。
根據健保署統計，健保雲端系統每天約有120萬查詢人次，88%病人在就醫或領藥時，醫事人員詳實查詢健保雲端系統；「TOCC」提示訊息，109年上線迄今已累計逾19.9億查詢人次，衛福部部長薛瑞元也特別感謝健保署於COVID-19疫情爆發時，迅速在48小時內彙集跨部會資訊，於健保雲端系統建置「TOCC」提示訊息。
病歷、檢查報告雲端化 醫病溝通省時、減少重複檢查代表基層診所的陳宏麟醫師受邀分享成果，他表示過去病歷無法即時流通，民眾就醫上必須多花許多步驟，例如轉院申請病歷、檢查報告等，現在統整於雲端系統，民眾只要上健保快易通即可查詢，省下許多時間，且對醫師端來說更快更完整。
至於民眾擔憂的資安問題，台北醫學大學大數據科技及管理研究所教授許明暉表示，健保資安是國安等級，背後有非常強的團隊在支持，即使有問題都能即時修正。尤其台灣就醫方便，民眾習慣流動於診所、醫院之間，或尋求第二意見，雲端系統就能減少重複檢查，且非常快速就能上傳；患有慢性病的民眾多，醫師藥師更能把關用藥，避免開立有衝突的藥物。
更重要的是，推動數位科技整合病人的重要醫療資訊，加速落實分級醫療並結合「有感的部分負擔」，提升病患就醫品質，讓健保成為守護國人健康堅強的後盾。
關於部分負擔調漲，李伯璋署長則提到，目前健保預備金還有一個月以上，部分負擔新制若能上路，可控制不必要的無效就醫，推估可減少健保點值378億點，進一步改善醫療品質，資源更有效利用，可望能幫助更多罕病及癌症用藥。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56002
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw