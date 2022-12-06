從高跟鞋到雨鞋　青農快閃市集展現「女力洄游」成果

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農糧署指出，洪月英一手包辦蜂箱搬運、蜂蜜收集、加工處理，她投入蜂蜜加工品研發，推出「甜蜜蜂坊」品牌，並推廣食農教育，將養蜂過程及知識傳達給消費者及學子們，牧蜂雖已10年，但滿臉的笑容與活力，從未倦怠，「照顧與陪伴蜂群就好像陪在家人身邊」，一方面流露農業女力堅毅特質，一方面也是她對家人深厚的溫情連結。
雲林縣古坑鄉以咖啡聞名，而雲林縣古坑鄉咖啡產銷班第14班因位處中海拔高度的宜人溫、濕度，更適合種植咖啡。藉由農業改良場的指導，班員開始學習咖啡的烘豆、保存及風味品評，並精進病蟲害防治與肥培管理，連年獲得雲林縣國產精品咖啡評鑑獎項，受到美國CQI精品咖啡肯定。
農糧署提到，貝珊更帶領當地女性新住民融入產業，走出咖啡田拓展行銷，促進當地咖啡產業發展，幫助在地女性經營農業。產銷班也辦理草嶺生態地質國小的食農教育及生態體驗，將知識技術世代傳承，未來規劃朝產業六級化發展，讓遊客至草嶺品嚐獨特咖啡香。
農糧署表示，支持農業女性洄游，輔導26位農業女性創意點子帶領農村經濟力，用蝴蝶效應影響鄉村農友的性別觀點，在輔導過程中，許多農友攜手在地新住民及女性班員，共同營造食農教育，或共同創新行銷，促進鄉村經濟發展，從一人改變累進翻轉社會傳統思想的量能，注入農業新女力。